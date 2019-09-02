РЖД планирует модернизировать железные дороги Монголии для развития транзитного потенциала. Об этом газете «Одрийн сонин» заявил президент России Владимир Путин. По его словам, речь идет об обновлении Улан-Баторской железной дороги, которая является «ключевой транспортной артерией страны».

Путин заявил о планах РЖД модернизировать железные дороги в Монголии

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