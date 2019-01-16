Политика
Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в гонке вооружений, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новостивчера в 21:34
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Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений.
с чего всё началось
Россия примет «эффективные ответные меры» на развертывание американских ракет после выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости».Коммерсантъвчера в 17:16
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Путин заявил об отсутствии у России желания участвовать в новой гонке вооружений
RT на русскомвчера в 16:39
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