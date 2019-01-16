с чего всё началось

Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений.

Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в гонке вооружений, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил о незаинтересованности России в гонке вооружений

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