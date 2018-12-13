Политика
Путин заявил о необходимости снять штамп жульничества с бизнеса
Путин заявил о необходимости снять штамп жульничества с бизнесаРБК07:57
Выступая на всероссийском открытом уроке на площадке форума «ПроеКТОрия» в Ярославле, Путин напомнил, что 15–20 лет назад бизнес считали жульничеством, «обманом других людей с целью получения неправедной прибыли и обогащения». По его словам, такое представление было у подавляющей части населения.
РБК07:57
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Конечно, очень важно, чтобы вот этот штамп, он вредный, безусловно, штамп для сегодняшнего дня и для будущего страны, он бы не просто трансформировался, а был бы заменен совершенно другими понятиями и другим смыслом предпринимательской деятельности.
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