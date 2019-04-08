Политика
Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернетаРБК 03:18
В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
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При этом важно эффективно противодействовать рискам и вызовам киберпреступности, распространению контента, нарушающего закон, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства.
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Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти
Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Войска Хафтара начали покидать аэропорт Триполи
Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи, пишут Aljazeera и Sky News Arabia.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Суд вынес приговор по второму делу свердловского «маньяка из МЧС»
8 апреля Свердловский облсуд вынес приговор по второму уголовному делу в отношении бывшего спасателя Алексея Фалькина, который ранее получил пожизненный срок за серию нападений на женщин.
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Авто
АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна
За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Общество
Минпросвещения предложило с 13 лет тестировать всех детей на наркотики
Минобразования ранее уже выдвигало предложения о проведении ежегодного тестирования школьников на наркотики, однако на тот момент точный возраст начала тестов не был определен.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В МЧС назвали причину пожара в строящемся конгресс-холле в Челябинске
Предварительной причиной возгорания в понедельник на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске стало неосторожное обращение с огнем в ходе работ, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак
Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию
Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для Москвы и Анкары, заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Обновлено в 09:46
Авто
В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
Немецкая автомобилестроительная компания Audi начала принимать заказы на дизельную модификацию седана A8.
Обновлено в 06:44
Общество
Мизулина опровергла свои слова о запрете йоги в СИЗО
Российский сенатор Елена Мизулина опровергла информацию о её предложении запретить занятия йогой в следственных изоляторах.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Следствие заявило об угрозе убийства свидетелей по делу Арашуковых
Свидетелям по делу о создании организованного преступного сообщества, по которому проходит временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, может грозить убийство.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:15
Политика
Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового КоАП
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП, ее возглавит вице-премьер Константин Чуйченко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:50
Автоспорт
Даниил Квят вспомнил свой подиумный финиш в Шанхае
Обновлено в 07:32
Происшествия
Банкир рассказал, почему написал заявление на основателя Baring Vostok
Акционер Шерзод Юсупов, после заявления которого было возбуждено дело против американского инвестора Майкла Калви, заявляет, что не мог не обратиться в правоохранительные органы, так как был причинен вред интересам банка "Восточный".
Обновлено в 08:44