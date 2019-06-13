Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с УкраинойРБК вчера в 18:51

Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны.

с чего всё началось

«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин.

Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

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