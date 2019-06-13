Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с УкраинойРБК вчера в 18:51

Президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телеканалу «МИР». Один из вопросов – результаты выборов главы государства на Украине и отношения Москвы и Киева.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» рассказал о своих ожиданиях по поводу российско-украинских отношений. Он выразил уверенность, что связи между странами будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинскими элитами.

Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

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