Политика
Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с УкраинойРБК вчера в 18:51
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» рассказал о своих ожиданиях по поводу российско-украинских отношений. Он выразил уверенность, что связи между странами будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинскими элитами.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телеканалу «МИР». Один из вопросов – результаты выборов главы государства на Украине и отношения Москвы и Киева.МИР 24вчера в 17:00
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«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
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Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.
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В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
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Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
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Экономика
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Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
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Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
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Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»
Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
Обновлено вчера в 15:29
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ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильская авиация нанесла удар по "подземной инфраструктуре" палестинских боевиков в южной части сектора Газа.
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Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено вчера в 06:02
Кино
Disney переснимет мультсериал про Чипа и Дейла
The Walt Disney Company снимет ремейк культового мультипликационного сериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего потокового сервиса Disney + .
Обновлено вчера в 14:10
Общество
После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
Обновлено в 01:00
Происшествия
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Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования
Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить
В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы
В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Интернет
Приложения «Яндекса» и компании Касперского лишились функций из-за Google
Мобильные приложения, разработанные компаниями «Яндекса» и «Лаборатория Касперского» лишились части функций из-за Google.
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Здоровье
Названы приводящие к проблемам с кожей лица продукты
По словам специалиста, к покраснениям, акне и появлению ранних морщин могут привести алкоголь, глютен, сахар и молочные продукты.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
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Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Власти Чечни восстановили вновь снесенный знак на границе с Дагестаном
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Мужчина подрался с медведицей из-за собаки
Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
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Политика
Пушков оценил слова Климкина об ответе на возвращение России в ПАСЕ
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возможной реакции Киева на возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено вчера в 14:03
Технологии
В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска
Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).
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Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено вчера в 09:10