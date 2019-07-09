Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. По словам российского лидера, отношения со страной-соседкой придут в норму.

Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

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