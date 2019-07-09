Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин. Он рассказал об этом в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в новом фильме «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine), передает РИА Новости.

Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

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