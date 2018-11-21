От ее успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России. И что крайне важно - обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе.

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Путин заявил о недостаточности мер по диверсификации продукции ОПК

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