Политика

Путин заявил о недостаточности мер по диверсификации продукции ОПК
Российская газета
08:10

Работа идет медленно, заявил президент. Планы по увеличению доли производства гражданской продукции предприятиями ОПК нужно выполнять, доведя ее к 2025 году до 30%, и Путин перечислил меры, которые для этого нужно принять.
Российская газета08:10
Владимир Путин
От ее успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России. И что крайне важно - обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе.
— Владимир ПутинРоссийская газета 08:10

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Путин считает, что принимаемых мер для диверсификации продукции ОПК недостаточно

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