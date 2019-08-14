Финансы

Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотекеРБК 08:46

Глава ВТБ в ходе встречи сообщил, что средняя ставка по ипотеке в июне составила 9,9%, и отметил снижение ключевой ставки. По прогнозам Костина, до конца года ставки по ипотеке будут снижаться. «Я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — сказал Путин.
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Ипотеке — час: президент рассчитывает на скорое снижение ставок

Известия17:01

Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке

РБК08:46

Костин ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке до конца года

ТАСС07:36

Путин ожидает снижения ипотечных ставок до конца этого года

Интерфакс07:57

Путин ожидает понижения ипотечных ставок до конца года

Московский Комсомолец07:50

Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотеке

RT на русском07:37

Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца года

РИА Новости08:21
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:47, Ашберн
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