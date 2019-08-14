Финансы
Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотекеРБК 08:46
Глава ВТБ в ходе встречи сообщил, что средняя ставка по ипотеке в июне составила 9,9%, и отметил снижение ключевой ставки. По прогнозам Костина, до конца года ставки по ипотеке будут снижаться. «Я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — сказал Путин.
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