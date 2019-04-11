Путин заявил о выходе ракеты «Сармат» на завершающую стадию испытанийРБК 08:22

Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» находится на завершающей стадии испытаний. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами, передает ТАСС.

Путин заявил о выходе ракеты «Сармат» на завершающую стадию испытаний

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