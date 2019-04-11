Армия и оружие
Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»Известия 08:42
Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний. На боевое дежурство уже поставлены гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет», сообщил 11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами.
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