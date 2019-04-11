Армия и оружие

Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»Известия вчера в 08:42

Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний. На боевое дежурство уже поставлены гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет», сообщил 11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами.
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Путин дал напутствие на дальнейшую службу российским офицерам

ТК Звездавчера в 19:34

Ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний, заявил Путин

РИА Новостивчера в 07:45

Путин сообщил о завершающей стадии испытаний «Сармата»

Коммерсантъвчера в 08:58

Путин заявил о выходе ракеты «Сармат» на завершающую стадию испытаний

РБКвчера в 08:22

Путин: межконтинентальная ракета «Сармат» успешно проходит завершающую стадию испытаний

ТАССвчера в 07:53

Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Газета.Ruвчера в 14:19

Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

RT на русскомвчера в 07:38
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Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес

Алсу спровоцировала слухи о разводе

Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.
Обновлено вчера в 08:44
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Далай-ламу выписали из больницы, сообщают СМИ

Далай-лама в пятницу был выписан из больницы Дели, где провел три дня в связи с легочной инфекцией, он чувствует себя хорошо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 00:51
Политика

Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:41
Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Обновлено вчера в 17:07
Футбол

Арсенал — Наполи 2:0

Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Недвижимость

В Минстрое рассказали об условиях ипотеки на частные дома

Условия выдачи кредитов на строительство частных домов планируется максимально приблизить к ипотеке на покупку квартир.
Обновлено вчера в 04:24
Наука

На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей

Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
Обновлено вчера в 08:04
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Космос

Мыши на МКС начали бегать кругами

Космонавты продолжают изучать поведение мышей, которых доставили на станцию.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Хиллари Клинтон заявила, что Ассанж должен ответить за содеянное

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в четверг в Великобритании, должен ответить за содеянное.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

Командующего ВДВ десантировали в Сирию

От удара автомобиль с генерал-полковником Сердюковым несколько раз перевернулся и свалился в кювет.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Юрий Куклачев: Секрет молодости - моя жена! И 200 кошек

Князь Монако сделал клоуна почтовой маркой В 1985 году Юрий Куклачев участвовал во Всемирном цирковом фестивале в Монте-Карло, где победил.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей

Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Ливерпуль» может подписать крупнейший контракт в истории АПЛ

Возможное соглашение между "Ливерпулем" и Nike может превосходит стоимость контракта "Манчестер Юнайтед" с Аdіdаs, которая оценивается в 870 миллионов евро.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Штаб Порошенко заявил о непричастности к ролику со сбитым Зеленским

В штабе украинского президента Петра Порошенко заявили о непричастности к видеоролику, в котором грузовик сбивает шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матч

Сегодня смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжёлый матч.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Россия запретила ввозить яблоки и груши из Белоруссии

Россельхознадзор принял решение ограничить поставки в нашу страну яблок и груш из Белоруссии. Запрет начнет действовать с 12 апреля.
Обновлено 10 апреля в 08:44
Космос

«Роскосмос» планирует создать многоразовую ракету «Союз-5 Light»

Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что пригласил совладельца группы S7 Владислава Филева участвовать в конце апреля в переговорах по перспективам проекта "Байтерек", предусматривающего пуски ракет "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 20:07
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Перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Предназначается для замены комплекса Р-36М.
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