Армия и оружие
Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»Известия вчера в 08:42
Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний. На боевое дежурство уже поставлены гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет», сообщил 11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами.
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Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Алсу спровоцировала слухи о разводе
Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.
Обновлено вчера в 08:44
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Далай-ламу выписали из больницы, сообщают СМИ
Далай-лама в пятницу был выписан из больницы Дели, где провел три дня в связи с легочной инфекцией, он чувствует себя хорошо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 00:51
Политика
Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
Арсенал — Наполи 2:0
Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Недвижимость
В Минстрое рассказали об условиях ипотеки на частные дома
Условия выдачи кредитов на строительство частных домов планируется максимально приблизить к ипотеке на покупку квартир.
Обновлено вчера в 04:24
Наука
На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей
Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
Обновлено вчера в 08:04
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Космос
Мыши на МКС начали бегать кругами
Космонавты продолжают изучать поведение мышей, которых доставили на станцию.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Хиллари Клинтон заявила, что Ассанж должен ответить за содеянное
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в четверг в Великобритании, должен ответить за содеянное.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Командующего ВДВ десантировали в Сирию
От удара автомобиль с генерал-полковником Сердюковым несколько раз перевернулся и свалился в кювет.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Юрий Куклачев: Секрет молодости - моя жена! И 200 кошек
Князь Монако сделал клоуна почтовой маркой В 1985 году Юрий Куклачев участвовал во Всемирном цирковом фестивале в Монте-Карло, где победил.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Ливерпуль» может подписать крупнейший контракт в истории АПЛ
Возможное соглашение между "Ливерпулем" и Nike может превосходит стоимость контракта "Манчестер Юнайтед" с Аdіdаs, которая оценивается в 870 миллионов евро.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Штаб Порошенко заявил о непричастности к ролику со сбитым Зеленским
В штабе украинского президента Петра Порошенко заявили о непричастности к видеоролику, в котором грузовик сбивает шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матч
Сегодня смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжёлый матч.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Россия запретила ввозить яблоки и груши из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение ограничить поставки в нашу страну яблок и груш из Белоруссии. Запрет начнет действовать с 12 апреля.
Обновлено 10 апреля в 08:44
Космос
«Роскосмос» планирует создать многоразовую ракету «Союз-5 Light»
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что пригласил совладельца группы S7 Владислава Филева участвовать в конце апреля в переговорах по перспективам проекта "Байтерек", предусматривающего пуски ракет "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 20:07