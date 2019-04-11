Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»Известия вчера в 08:42

Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний. На боевое дежурство уже поставлены гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет», сообщил 11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Шоу-бизнес Алсу спровоцировала слухи о разводе Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.

Культура Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.

Происшествия Далай-ламу выписали из больницы, сообщают СМИ Далай-лама в пятницу был выписан из больницы Дели, где провел три дня в связи с легочной инфекцией, он чувствует себя хорошо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Политика Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.

Футбол Арсенал — Наполи 2:0 Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Политика Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.

Политика В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.

Происшествия В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере» Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.

Недвижимость В Минстрое рассказали об условиях ипотеки на частные дома Условия выдачи кредитов на строительство частных домов планируется максимально приблизить к ипотеке на покупку квартир.

Наука На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Космос Мыши на МКС начали бегать кругами Космонавты продолжают изучать поведение мышей, которых доставили на станцию.

Политика Хиллари Клинтон заявила, что Ассанж должен ответить за содеянное Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в четверг в Великобритании, должен ответить за содеянное.

Армия и оружие Командующего ВДВ десантировали в Сирию От удара автомобиль с генерал-полковником Сердюковым несколько раз перевернулся и свалился в кювет.

Происшествия Собаки напали на мальчика в Благовещенске Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.

Шоу-бизнес Юрий Куклачев: Секрет молодости - моя жена! И 200 кошек Князь Монако сделал клоуна почтовой маркой В 1985 году Юрий Куклачев участвовал во Всемирном цирковом фестивале в Монте-Карло, где победил.

Общество Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении.

Футбол «Ливерпуль» может подписать крупнейший контракт в истории АПЛ Возможное соглашение между "Ливерпулем" и Nike может превосходит стоимость контракта "Манчестер Юнайтед" с Аdіdаs, которая оценивается в 870 миллионов евро.

Политика В США призвали к пересмотру политики в отношении России Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.

Политика Штаб Порошенко заявил о непричастности к ролику со сбитым Зеленским В штабе украинского президента Петра Порошенко заявили о непричастности к видеоролику, в котором грузовик сбивает шоумена Владимира Зеленского.

Армия и оружие Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.

Общество Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.

Футбол Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матч Сегодня смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжёлый матч.

Политика Россия запретила ввозить яблоки и груши из Белоруссии Россельхознадзор принял решение ограничить поставки в нашу страну яблок и груш из Белоруссии. Запрет начнет действовать с 12 апреля.