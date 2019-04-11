Армия и оружие
Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»Известия 08:42
Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний. На боевое дежурство уже поставлены гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет», сообщил 11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами.
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Культура
Кинокритик Антон Долин уволился с ВГТРК из‑за репортажа на «России 24»
Кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин уволился из холдинга ВГТРК из‑за «лживого и гнусного» репортажа на «России 24», который порочит его и его семью.
Обновлено в 11:42
Хоккей
«Вашингтон» вызвал на плей-офф вратаря Самсонова
Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" вызвал для защиты титула вратаря Илью Самсонова.
Обновлено в 10:07
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о «выкручивании рук»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Россия «обнаглела» и «выкручивает руки».
Обновлено в 07:34
Кино
Дмитрий Медведев поздравил Валерия Гаркалина с 65-летним юбилеем
Обновлено в 07:00
Авто
Госпрограммы в I квартале: продано 30 тысяч машин
Ранее Минпромторг сообщал о планах реализовать в рамках этих инструментов стимулирования спроса 27 тысяч машин.
Обновлено в 08:56
Общество
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Политика
Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Кино
Названы время и место отпевания и похорон актера Геннадия Фролова
Старейшего актера театра "Современник", актера кино и ТВ Геннадия Фролова, скончавшегося 10 апреля на 82-м году жизни, похоронят 14 апреля на Востряковском кладбище.
Обновлено в 12:20
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Футбол
Поль Погба: «МЮ» верит, что может победить «Барселону»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:1).
Обновлено в 05:05
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия
На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка
Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено в 10:59
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
В Судане начался военный переворот
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк случайно стали участниками пляжного шоу
Очаровательная пара Брэдли Купер и Ирина Шейк часто прогуливаются по улицам вместе с дочерью Леей.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Суд, где проходит заседание по делу Кокорина и Мамаева, эвакуируют
Эвакуация началась во время заседания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:15
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе армии Хафтара по военной базе в Триполи
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удар по военной базе правительства нацсогласия (ПНА) на северо-востоке столицы Ливии Триполи, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 11:33
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13