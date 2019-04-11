Армия и оружие

Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»Известия 08:42

Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний. На боевое дежурство уже поставлены гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет», сообщил 11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами.
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Путин сообщил о завершающей стадии испытаний «Сармата»

Коммерсантъ08:58

Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Известия08:42

Путин заявил о выходе ракеты «Сармат» на завершающую стадию испытаний

РБК08:22

Путин: межконтинентальная ракета «Сармат» успешно проходит завершающую стадию испытаний

ТАСС07:53

Ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний, заявил Путин

РИА Новости07:45

Путин заявил о завершении испытаний «Сармата»

Газета.Ru07:41

Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

RT на русском07:38
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Культура

Кинокритик Антон Долин уволился с ВГТРК из‑за репортажа на «России 24»

Кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин уволился из холдинга ВГТРК из‑за «лживого и гнусного» репортажа на «России 24», который порочит его и его семью.
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Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
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Обновлено в 11:07
Хоккей

В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Политика

Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
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Кино

Названы время и место отпевания и похорон актера Геннадия Фролова

Старейшего актера театра "Современник", актера кино и ТВ Геннадия Фролова, скончавшегося 10 апреля на 82-м году жизни, похоронят 14 апреля на Востряковском кладбище.
Обновлено в 12:20
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
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Поль Погба: «МЮ» верит, что может победить «Барселону»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:1).
Обновлено в 05:05
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Политика

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Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
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Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
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Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

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Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

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В Судане начался военный переворот

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Очаровательная пара Брэдли Купер и Ирина Шейк часто прогуливаются по улицам вместе с дочерью Леей.
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В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе

Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
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Суд, где проходит заседание по делу Кокорина и Мамаева, эвакуируют

Эвакуация началась во время заседания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
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Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
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Армия и оружие

СМИ сообщили об ударе армии Хафтара по военной базе в Триполи

Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удар по военной базе правительства нацсогласия (ПНА) на северо-востоке столицы Ливии Триполи, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на корреспондента.
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Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
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Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
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Перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Предназначается для замены комплекса Р-36М.
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