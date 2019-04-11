Армия и оружие

Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»Газета.Ru 14:19

Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит финальную стадию испытаний, сообщил президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что комплекс поступит на вооружение российской армии уже в 2021 году.
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Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Газета.Ru14:19

Путин сообщил о завершающей стадии испытаний «Сармата»

Коммерсантъ08:58

Ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний, заявил Путин

РИА Новости07:45

Путин заявил о выходе ракеты «Сармат» на завершающую стадию испытаний

РБК08:22

Путин: межконтинентальная ракета «Сармат» успешно проходит завершающую стадию испытаний

ТАСС07:53

Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Известия08:42

Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

RT на русском07:38
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