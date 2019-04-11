Армия и оружие
Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»Газета.Ru 14:19
Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит финальную стадию испытаний, сообщил президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что комплекс поступит на вооружение российской армии уже в 2021 году.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Политика
Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить
Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено в 15:05
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
После тяжелой болезни на 87-м году ушел из жизни миллиардер, меценат, патриарх отечественной титановой отрасли Владислав Тетюхин.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Обнинске потушили пожар на нефтехимическом заводе
Пожар на предприятии АО "Обнинскоргсинтез" (Обнинск Калужской области) потушен, пострадавших нет.
Обновлено в 14:36
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:28
Хоккей
Никита Гусев покинул СКА и сыграет за «Вегас» в плей-офф
Нападающий Никита Гусев покинул СКА.
Обновлено в 08:54
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Месси может сыграть против «Уэски»
Обновлено в 13:32
Происшествия
Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ
На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.
Обновлено в 14:12
Политика
Сноуден прокомментировал арест Ассанжа
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:56
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Происшествия
В пригороде Магнитогорска на опорах ЛЭП обнаружили взрывчатку
По их данным, взрывчатку заметили мастера федеральной электросетевой компании, проводившие осмотр во время своего дежурства в Агаповском районе во вторник, 9 апреля.
Обновлено в 09:58
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Политика
«Справедливая Россия» отменила внеочередной апрельский съезд
Президиум центрального совета «Справедливой России» сегодня отменил внеочередной съезд, который намечался на 21 апреля.
Обновлено в 09:15
Футбол
Кокорин пригласил жену на завтрашнее заседание суда
Обновлено в 15:15
Футбол
Арсенал — Наполи 2:0 (Перерыв)
Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Общество
Названы лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке
Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.
Обновлено в 10:33
Здоровье
«Лечить не болезнь, а больного»: в МЕДСИ прошел день открытых дверей
9 апреля в честь Всемирного дня здоровья в Клинической больнице МЕДСИ в Боткинском проезде прошел День открытых дверей.
Обновлено в 11:33
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Культура
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Происшествия
При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек
Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30
Экономика
Еврокомиссия введет пошлины на удобрения из России
Спорные энергокорректировки Еврокомиссия с 12 апреля вводит предварительные пошлины на импорт карбамидно-аммиачной смеси (КАС, используется в качестве удобрения) из России в размере 31,9% для "Еврохима" Андрея Мельниченко и 34% для "Акрона" Вячеслава Кантора и прочих российских поставщиков.
Обновлено в 12:43
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Здоровье
В Греции родился ребенок от трех родителей
В Греции родился ребенок от трех родителей Европейские медики успешно провели сложнейшую процедуру.
Обновлено в 10:32