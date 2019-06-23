Путин заявил о готовности к диалогу с СШАСвободная Пресса 05:29

Глав российского государства Владимир Путин заявил, что наша страна готова к диалогу США. При этом он считает, что в Вашингтоне сами должны решать, нужно им развивать отношения с Москвой или нет. Об этом президент РФ рассказал в интервью телеканалу НТВ, выдержки из которого публикует РИА Новости.

Путин заявил о готовности к диалогу с США

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Теннис Роджер Федерер завоевал титул в Галле Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.

Единоборства Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.

Футбол Неймар пообещал вернуться в «Барселону» Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Общество Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Космос Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».

Происшествия Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.

Политика Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с правами россиян в Грузии.

Происшествия Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.

Футбол РФС отреагировал на антироссийский демарш грузинских футболистов Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев отреагировал на антироссийскую акцию футболистов кутаисского "Торпедо", сообщает "Советский спорт".

Политика «Новая церковь» Украины наказала священников, поддержавших Филарета Церковный раскол на Украине "Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года после слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине.

Политика Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.

Авто Названы регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.

Общество В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.

Авто Новый McLaren GT представят по всей Европе Известно, что на мероприятиях немецкой компании по всей Европе будут представлены модели 570S 720S Spider и McLaren Senna.

Политика В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

Спорт Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.

Футбол Хавбек «Аталанты» повторил фото Роналду на море Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес сфотографировался на море, повторив кадр с участием португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.