Политика
Путин заявил о готовности к диалогу с СШАСвободная Пресса 05:29
Глав российского государства Владимир Путин заявил, что наша страна готова к диалогу США. При этом он считает, что в Вашингтоне сами должны решать, нужно им развивать отношения с Москвой или нет. Об этом президент РФ рассказал в интервью телеканалу НТВ, выдержки из которого публикует РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Политика
Трамп признался, что не готов к поражению на выборах 2020 года
На днях Трамп официально объявил о намерении бороться за второй президентский срок.
Обновлено в 10:57
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Теннис
Роджер Федерер завоевал титул в Галле
Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.
Обновлено в 08:39
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
Неймар пообещал вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Обновлено в 08:30
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Общество
Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям
Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 11:23
Космос
Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено в 05:02
Происшествия
Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве
В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Общество
В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Политика
Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с правами россиян в Грузии.
Обновлено в 10:58
Футбол
Радий Хабиров отказался от строительства стадиона в Уфе
Обновлено в 05:49
Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX
Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Обновлено в 11:08
Футбол
РФС отреагировал на антироссийский демарш грузинских футболистов
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев отреагировал на антироссийскую акцию футболистов кутаисского "Торпедо", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:09
Политика
«Новая церковь» Украины наказала священников, поддержавших Филарета
Церковный раскол на Украине "Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года после слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине.
Обновлено в 07:45
Политика
Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву
Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
Обновлено в 09:40
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено 21 июня в 05:16
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Названы регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Обновлено в 05:00
Общество
В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова
Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.
Обновлено в 03:25
Авто
Новый McLaren GT представят по всей Европе
Известно, что на мероприятиях немецкой компании по всей Европе будут представлены модели 570S 720S Spider и McLaren Senna.
Обновлено в 05:51
Политика
В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Спорт
Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
Обновлено в 10:12
Футбол
Хавбек «Аталанты» повторил фото Роналду на море
Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес сфотографировался на море, повторив кадр с участием португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:44
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Грузия начала искать альтернативу российским туристам
Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.
Обновлено в 10:45