Политика
Путин заявил о готовности к диалогу с СШАСвободная Пресса 05:29
Глав российского государства Владимир Путин заявил, что наша страна готова к диалогу США. При этом он считает, что в Вашингтоне сами должны решать, нужно им развивать отношения с Москвой или нет. Об этом президент РФ рассказал в интервью телеканалу НТВ, выдержки из которого публикует РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Происшествия
Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками
По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Украинский полковник забил насмерть подчиненную
Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) до смерти забил свою подчиненную.
Обновлено в 00:09
Экономика
Грузия может потерять российских туристов и инвестиции
Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о «величайшей ошибке» в своей жизни
Гейтс продолжил свое выступление и отметил: несмотря на ошибки и судебные тяжбы с властями, продукты Microsoft по-прежнему ценятся на рынке.
Обновлено в 03:30
Кино
В перезагрузке «Колдовства» снимется Кэйли Спэни
Обновлено в 09:53
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Политика
В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»
Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров объяснил слова лидера республики Рамзана Кадырова, напомнившего грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
Обновлено в 11:03
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Песков рассказал, какой теме будут посвящены встречи Путина на G20
На предстоящем саммите G20 в Японии президент России Владимир Путин собирается побеседовать со своими коллегами на тему урегулирования международных кризисов.
Обновлено в 10:10
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Аналитики Авто.ру выяснили, автомобили каких марок потребители готовы купить повторно, а в каких случаях они хотят видеть на радиаторной решетке новой машины другой бренд.
Обновлено в 04:00
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 00:53
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс пожаловалась на отсутствие секса
Несмотря на большую популярность у мужчин, недавно выяснилось, что актриса уже больше года обходится без секса.
Обновлено в 08:00
ЖКХ
В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской
Обновлено в 12:52
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Гаджеты
Как это возможно. Почему смартфоны могут иметь эффективную площадь дисплея более 100%
Недавно Ice Universe сообщил, что в ближайшее время нас ждут смартфоны, эффективная площадь дисплеев которых превысит 100%.
Обновлено в 02:32
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости
Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол
Крицюк рассказал о состоянии Классона
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк на своей странице в Instagram рассказал о здоровье полузащитника команды Виктора Классона.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев нарушает правила авиакомпаний из-за любимой собаки
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал Instagram-подписчикам о том, что иногда он нарушает правила авиакомпаний из-за любимой собаки по кличке Лу, которую он часто берёт с собой в отпуск.
Обновлено в 08:40
Политика
Климкин допустил встречу Путина и Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 11:34