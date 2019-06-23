Политика

Путин заявил о готовности к диалогу с СШАСвободная Пресса 05:29

Глав российского государства Владимир Путин заявил, что наша страна готова к диалогу США. При этом он считает, что в Вашингтоне сами должны решать, нужно им развивать отношения с Москвой или нет. Об этом президент РФ рассказал в интервью телеканалу НТВ, выдержки из которого публикует РИА Новости.
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Путин откровенно рассказал об отношениях с США

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ФАН05:38

Путин заявил о готовности России к диалогу с США

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
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По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
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Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве

Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
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Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
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Экономика

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Обновлено 21 июня в 14:53
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Кино

В перезагрузке «Колдовства» снимется Кэйли Спэни

Обновлено в 09:53
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Политика

В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров объяснил слова лидера республики Рамзана Кадырова, напомнившего грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
Обновлено в 11:03
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Дагестане

Обновлено в 04:04
Политика

Песков рассказал, какой теме будут посвящены встречи Путина на G20

На предстоящем саммите G20 в Японии президент России Владимир Путин собирается побеседовать со своими коллегами на тему урегулирования международных кризисов.
Обновлено в 10:10
Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

Аналитики Авто.ру выяснили, автомобили каких марок потребители готовы купить повторно, а в каких случаях они хотят видеть на радиаторной решетке новой машины другой бренд.
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Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

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Единоборства

Российская самбистка завоевала золото на Европейских играх

Обновлено в 12:02
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
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2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
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Кандидат от оппозиции лидирует на повторных выборах мэра Стамбула

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Эвелина Бледанс пожаловалась на отсутствие секса

Несмотря на большую популярность у мужчин, недавно выяснилось, что актриса уже больше года обходится без секса.
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Как это возможно. Почему смартфоны могут иметь эффективную площадь дисплея более 100%

Недавно Ice Universe сообщил, что в ближайшее время нас ждут смартфоны, эффективная площадь дисплеев которых превысит 100%.
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Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
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Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости

Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.
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Мурманские молодожены попросили гостей не дарить им цветы

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Крицюк рассказал о состоянии Классона

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк на своей странице в Instagram рассказал о здоровье полузащитника команды Виктора Классона.
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Обновлено в 08:40
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Новый избранник Ксении Собчак заработал 7 миллионов рублей за год

Обновлено в 13:00
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Климкин допустил встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
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