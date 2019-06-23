Путин заявил о готовности к диалогу с СШАСвободная Пресса 05:29

Глав российского государства Владимир Путин заявил, что наша страна готова к диалогу США. При этом он считает, что в Вашингтоне сами должны решать, нужно им развивать отношения с Москвой или нет. Об этом президент РФ рассказал в интервью телеканалу НТВ, выдержки из которого публикует РИА Новости.

Путин заявил о готовности к диалогу с США

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