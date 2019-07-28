Армия и оружие
Путин заявил о готовности ВМФ России «дать отпор любому агрессору»РБК 06:20
В 2019 году ВМФ получит 15 кораблей и боевых катеров, отметил он. День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году празднуется 323-я годовщина образования российского флота.
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Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Обновлено в 04:15
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова затопило дома
Вторая волна паводка снова подтопила дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский, обратившись к главе МВД Арсену Авакову, поручил ему незамедлительно уволить Виталия Глуховерю.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным
Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко найден застреленным, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 06:55
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Правозащитники подсчитали отпущенных из полиции после акции в Москве
В Москве из отделений полиции отпустили не менее 700 человек, задержанных во время несогласованной протестной акции «За честные выборы», следует из данных правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» по состоянию на 10:30 воскресенья.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия
Обновлено вчера в 06:04
Религия
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в День крещения Руси
Обновлено в 03:07
Политика
Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Обновлено в 07:40
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
Управляющие компании разнообразят ИИС
Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Экономика
Сто военных из Волгограда купили квартиры за счет государства
За время работы накопительно-ипотечной системы в России уже 3,5 тысячи военных из Волгоградской области купили жиль за счет государства.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Сегодня в Берлине пройдет ежегодный крупнейший гей-парад ФРГ
Сегодня в Берлине пройдет ежегодный крупнейший гей-парад ФРГ, который устраивается под эгидой федерального министерства семьи и столичной администрации.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
Два ребенка пропали на реке в Якутии
Двое детей пропали на берегу реки Лена в Якутии. Как сообщает МЧС по региону, обнаружено тело одного ребенка.
Обновлено в 02:46
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова паникёром
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отметился очередным заявлением в сторону российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 07:39
Спорт
Рылов завоевал серебро на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира
Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:27
Политика
В Грузии арестовали экс-министра обороны по делу о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Владимир Кара-Мурза-старший был настоящим примером интеллигентности и профессионалом высочайшего уровня, вспоминает телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области
В Ленинградской области произошло ДТП, в котором при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.
Обновлено в 07:05
Наука
Пень-зомби обнаружен в Новой Зеландии
Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.
Обновлено в 03:34
Общество
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье
Обновлено в 01:59
Политика
Медведчук предложил Зеленскому ввести автономию в Донбассе
Предоставление Донбассу автономии никак не повредит Украине, поэтому лидеру страны Владимиру Зеленскому стоит открыто предоставить самопровозглашенным республикам этот статус.
Обновлено в 04:58