Политика
Путин заявил о деградации отношений России и СШАИзвестия 00:12
Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации отношений России и США. Об этом 13 июня он рассказал в интервью телеканалу «МИР». По его словам, отношения становятся всё хуже и хуже.
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с чего всё началось
Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества
Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).МИР 24вчера в 23:59
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Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время
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Политика
В Совфеде оценили переименование Киева в Kyiv
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди прокомментировала решение совета США по географическим названиям изменить написание Киева с Kiev на Kyiv в международной базе.
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Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
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В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
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Ученые проследят с Байкала за угрозой из космоса
По словам Медведева, солнечный телескоп-коронограф может не только наблюдать за поведением солнца, но и «предсказывать» угрозы из космоса.
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«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.
Обновлено в 05:52
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Генштаб ВСУ отказался от прохода через Керченский пролив
В ближайшее время украинские военные корабли не будут пытаться пройти через Керченский полив, заявил глава генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 05:56
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
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Наука
В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
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Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
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Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
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Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
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Спорт
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В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию
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Авто
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Похоже, что Renault последует примеру американцев и выпустит второй субкомпактный кроссовер, который был замечен фотошпионами на тестах.
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Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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