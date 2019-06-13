Путин заявил о деградации отношений России и СШАИзвестия 00:12

Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации отношений России и США. Об этом 13 июня он рассказал в интервью телеканалу «МИР». По его словам, отношения становятся всё хуже и хуже.

Путин заявил о деградации отношений России и США

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