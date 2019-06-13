Политика
Путин заявил о деградации отношений РФ и СШАГазета.Ru 00:19
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона деградируют. Об этом сообщает телеканал "МИР".
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К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами - они деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями.
с чего всё началось
Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества
Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).МИР 24вчера в 23:59
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