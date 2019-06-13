Путин заявил о деградации отношений РФ и СШАГазета.Ru 00:19

Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).

с чего всё началось

К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами - они деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями.

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона деградируют. Об этом сообщает телеканал "МИР".

Путин заявил о деградации отношений РФ и США

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