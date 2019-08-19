Политика
Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по УкраинеРБК 14:12
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины. Об этом он сообщил во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Богомолов хочет снять Собчак в кино
Обновлено в 04:29
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено в 12:15
Политика
Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit
Как сообщила в понедельник, 19 августа, пресс-служба главы правительства Великобритании, об этом премьер-министр Борис Джонсон написал в письме председателю Евросовета Дональду Туску.
Обновлено в 16:15
Политика
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Здоровье
В Оренбуржье клещи ведут себя прилично
По еженедельным данным обращаемость пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.
Обновлено в 06:02
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.
Обновлено в 11:45
Гаджеты
Игровой монитор Alienware 55 OLED Gaming Monitor стоит 4000 долларов
Устройство называется Alienware 55 OLED Gaming Monitor и выйдет 30 сентября. А цена его составит 4000 долларов.
Обновлено в 16:08
Технологии
«ВКонтакте» назначил операционного директора
С 2017 года пост операционного директора «ВКонтакте» был свободен, ранее его занимал сам Андрей Рогозов.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас выходит замуж за его тезку
Кстати, недавно Гарри мог получить приглашение от еще одной экс-возлюбленной, Элли Голдинг, которая уже через пару недель выйдет замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 05:42
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Баскетбол
У Блатта диагностировали рассеянный склероз
Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Обновлено в 08:51
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.
Обновлено в 17:23
Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Хоккей
Ничушкин заключил контракт с «Колорадо»
Обновлено в 16:49
Происшествия
«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»
Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Экономика
Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%
Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов
В Санкт-Петербурге найден мертвым заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 09:17
Футбол
Федун отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА
Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил болельщиков красно-белых с победой в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1). — Всех с победой, кто за «Спартак», — приводит слова Федуна корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев.
Обновлено в 15:35
Единоборства
ММА. Нурмагомедов по контракту обязан провести еще два боя в UFC
Как сообщает Sport24 со ссылкой на собственные источники, в контракте Нурмагомедова прописана обязанность провести еще два боя.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
Обновлено в 15:02