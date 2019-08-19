Политика

Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по УкраинеРБК 14:12

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины. Об этом он сообщил во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном, передает корреспондент РБК.
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Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине

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