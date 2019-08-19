Политика
Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по УкраинеРБК вчера в 14:12
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины. Об этом он сообщил во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном, передает корреспондент РБК.
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Гаджеты
В Сети показали фронтальную часть смартфона Meizu 16s Pro
Производительность Meizu 16s Pro будет даже выше, чем у Samsung Galaxy Note10+ и Black Shark 2 Pro.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Политика
Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину и не хотела показать ничего негативного тем, что выкинула на землю хлеб, поданный ей при встрече в аэропорту Киева.
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие
Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Обновлено вчера в 13:18
Общество
В Китае стартует массовая торговля клонированными котами
Обновлено в 00:03
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей
Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Помпео выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера
США с сожалением отнеслись к решению властей Гибралтара об освобождении ранее задержанного иранского танкера Grace 1. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»
Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено вчера в 14:59
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье
Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем
Показатель отравлений представлен за семь месяцев 2019 года Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии за семь месяцев 2019 года составил 19,3 на 100 тысяч населения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В аварии под Саратовом погибли женщина и ребенок. Четверо в больнице
Обновлено вчера в 23:35
Культура
В «Булгаковском доме» отметят «День исполнения желаний»
В последний день лета, 31 августа столичный «Булгаковский дом» готовит праздник «День исполнения желаний».
Обновлено вчера в 12:22
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Обновлено 18 августа в 20:54
Кино
Назван наиболее вероятный претендент на «Оскар»
Букмейкеры считают актера Хоакина Феникса наиболее вероятным кандидатом на получение премии «Оскар» в следующем году за лучшую мужскую роль.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Югорские врачи спасли школьнику руку, поврежденную бензопилой
Югорским врачам удалось спасти двенадцатилетнего мальчика из отдаленного села Покур (Нижневартовский район) от ампутации руки, которую он повредил бензопилой.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день
Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено вчера в 01:18
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор»
«Чествуя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 07:22
Здоровье
Названа опасная для здоровья окружность талии
Врачи назвали максимально допустимый объем талии, который не несет серьезных рисков для здоровья.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Игры
Почти Civilization: SEGA анонсировала Humankind
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09