Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины. Об этом он сообщил во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном, передает корреспондент РБК.

Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине

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