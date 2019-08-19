Политика

Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском форматеВечерний курьер 11:45

Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате. Такая встреча возможна уже в ближайшие недели, сообщает ТАСС.
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Путин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» нет

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Встреча Путина и Макрона может помочь реанимации «нормандской четверки»

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РБК14:12

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Украина.ру12:28

Макрон заявил, что обсудит с Путиным последние решения Зеленского по проблеме Донбасса

ТАСС11:53
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
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Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
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По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
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В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

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Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
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Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
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Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым

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Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском

Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
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Криштиану Роналду признался, что откупился от «изнасилованной» Майорги

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Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
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Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
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Завершилась реставрация дачи Гаусвальд, где снимали «Шерлока Холмса»

На Каменном острове завершилась реставрация дачи Гаусвальд, знаменитого дома, где снимали фильм «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон».
Обновлено в 10:27
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Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
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Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

В разделе "Чтение" количество заданий уменьшено до 5 и введены задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня.
Обновлено в 13:25
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США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты

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Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
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Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни

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Обновлено в 03:05
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Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
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В первую очередь стоит обратить внимание на высокую температуру. По словам врача – этот фактор требует медицинского обследования.
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Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки

Большинство людей, по мнению специалистов, очень часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие, препараты от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
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Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах.
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