Политика

Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах
РИА Новости
16:23

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты и пенсии россиян намного важнее, чем усредненные показатели по стране. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета в Крыму.
РИА Новости16:23
Владимир Путин
Чтобы это тоже были не средние показатели, усреднённые, а чтобы это было, как мы с вами знаем, важно это для людей — чтобы реальные это были деньги, а тоже не какие-то там проценты усреднённые, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно.
— Владимир ПутинRT на русском 07:49

Подробнее о событии

Путин потребовал «реальных» зарплат и пенсий для россиян вместо «усредненных» цифр и «красивых формулировок»

URA.Ru16:46

Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах

РИА Новости16:23

Путин рассказал о «правильных» зарплатах для россиян

Телеканал 360°15:45

Путин: зарплаты и пенсии должны выражаться в реальных деньгах

RT на русском07:49

Путин призвал чиновников «не писать на бумажке красивые формулировки»

РБК07:42

Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах

Газета.Ru07:16

Путин на Госсовете по нацпроектам потребовал перейти от «красивых формулировок» к делу

BFM.ru07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Политика

Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие

В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Обновлено в 17:58
Политика

Минюст отобрал Почаевскую лавру у Украинской православной церкви

Министерство юстиции Украины лишило Украинскую православную церковь права пользоваться зданиями Почаевской лавры.
Обновлено в 18:08
Политика

Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.
Обновлено в 18:01
Политика

Луговой: Британия пытается дискредитировать Россию

Ранее сообщалось, что Anonymous заявила о том, что обнаружила документы по проекту Integrity Initiative, который, предположительно, Соединенное Королевство использовало для вмешательства во внутренние дела европейских стран .
Обновлено в 18:07
Политика

Испания угрожает сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр Испании Педро Санчес в эфире телеканала 24Н сообщил, что саммит Евросоюза по Brexit в воскресенье, 25 ноября, может не состояться, если Мадрид и Лондон не заключат сделку по Гибралтару.
Обновлено в 17:13
Политика

Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025

Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 получил японский город Осака, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:28
Политика

Родственники жертв крушения MH17 подали в суд на Россию

Родственники жертв крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе подали в Европейский суд по правам человека иск против России.
Обновлено в 17:35
Политика

Экс-глава ЦРУ экстренно госпитализирован

Бывший глава ЦРУ Майкл Хайден экстренно госпитализирован после инсульта. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на родных Хайдена.
Обновлено в 17:41
Политика

МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу

Дипломат напомнил, что у России всегда есть ответы на любой ход событий, поэтому США следует трезво оценивать положение дел.
Обновлено в 16:23
Политика

ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле

Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 11:20
Политика

МИД осудил вторжение косовского спецназа в сербонаселенную Митровицу

Москва решительно осуждает вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенную часть Косовской Митровицы и расценивает это как очередную провокацию Приштины, целью которой является выдавливание косовских сербов из края.
Обновлено в 17:43
Политика

Большая пресс-конференция Путина пройдёт 20 декабря

В четверг, 20 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Обновлено в 13:07
Политика

Reuters: Трамп хочет запретить служить в армии некоторым трансгендерам

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд Соединенных Штатов пересмотреть решение нижестоящих судов о правах некоторых групп трансгендеров служить в армии, передает Reuters со ссылкой на судебные документы.
Обновлено в 17:52
Политика

Лавров заявил, что предложение России провести встречу лидеров Израиля и Палестины в силе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение Москвы провести встречу лидеров Палестины и Израиля без предварительных условий остаётся в силе.
Обновлено в 10:34
ещё по теме
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное