Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты и пенсии россиян намного важнее, чем усредненные показатели по стране. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета в Крыму.
РИА Новостивчера в 16:23
Чтобы это тоже были не средние показатели, усреднённые, а чтобы это было, как мы с вами знаем, важно это для людей — чтобы реальные это были деньги, а тоже не какие-то там проценты усреднённые, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно.
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