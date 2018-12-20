Политика
Путин заявил, что запрета на хождение доллара в России нет и не будет
Путин заявил, что запрета на хождение доллара в России нет и не будетТелеканал Санкт-Петербург11:29
Во внешнеэкономической деятельности у России 69 процентов расчетов происходит в долларах, говорит президент. Это связано с тем, что расчеты за энергоносители происходят именно в этой валюте. Президент отметил, что дедолларизация расчетов будет происходить с такими партнерами, как Белоруссия.
Телеканал Санкт-Петербург11:29
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Дедолларизация связана исключительно с расчётами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан. Запрета доллара нет и не будет. Запрет рекламы обменных курсов связан только с борьбой с нелегальными конторами по обмену денег.
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
Политика
Началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
В столичном Центре международной торговли началась традиционная большая пресс-конференция президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:09
Политика
Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии
Обновлено в 11:40
Политика
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Россияне с начала 2019 года будут платить дополнительный сбор за выдачу многократной визы для деловых или туристических поездок в США.
Обновлено в 11:55
Политика
Путин помиловал пятерых осужденных россиян
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян.
Обновлено в 11:44
Политика
Рада приняла закон о переименовании УПЦ
Канонической церкви дадут четыре месяца У канонической Украинской православной церкви будет четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав, отсчет этого срока начнется с момента вступление в силу документа о переименовании УПЦ, который приняла Рада.
Обновлено в 11:44
Политика
Симоньян дала наставление девушке перед интервью с Путиным
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась с семнадцатилетней Региной Парпиевой, которая возьмет интервью у Владимира Путина, особенностями профессии журналиста.
Обновлено в 08:46
Политика
США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках
США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.
Обновлено в 10:52
Политика
Небензя: Россия рассчитывает на снятие санкций с Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация в политическом урегулировании конфликта в Сирии улучшилась, в связи с чем Россия рассчитывает на снятие Западом санкций с САР.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям
Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Израильские войска начали уничтожать туннели на границе с Ливаном
Обновлено в 12:21
Политика
Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой задачей спецслужб
Ключевой и важной задачей спецслужб является борьба с терроризмом, внедрение новых техсредств, сказал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 10:47
Политика
Путин назвал пенсионную реформу неизбежной
Президент России Владимир Путин заявил на своей традиционной пресс-конференции, что считает неизбежным повышение пенсионного возраста.
Обновлено в 07:29
Политика
Британия и Польша договорились еще крепче дружить против России
Британия и Польша на консультациях в Лондоне приняли решение летом 2019 года еще шире консультироваться по вопросам борьбы с «враждебными действиями» России, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление британского МИД по итогам встреч с польской стороной.
Обновлено в 13:48
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер»
Если частные военные компании не нарушают норм российского законодательства, то они имеют право действовать в любой точке планеты.
Обновлено в 06:50
Политика
RT в Великобритании грозит штраф в 250 тыс. фунтов или отзыв лицензии
Британский медиарегулятор Ofcom, ранее объявивший, что увидел в действиях телеканала RT нарушения правил беспристрастности, может применить против RT ряд мер, включая штраф в размере 250 тыс. фунтов (21,3 млн) стерлингов или отзыв лицензии.
Обновлено в 13:59