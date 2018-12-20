Дедолларизация связана исключительно с расчётами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан. Запрета доллара нет и не будет. Запрет рекламы обменных курсов связан только с борьбой с нелегальными конторами по обмену денег.

Во внешнеэкономической деятельности у России 69 процентов расчетов происходит в долларах, говорит президент. Это связано с тем, что расчеты за энергоносители происходят именно в этой валюте. Президент отметил, что дедолларизация расчетов будет происходить с такими партнерами, как Белоруссия.

Путин заявил, что запрета на хождение доллара в России нет и не будет

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