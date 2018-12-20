Политика
Путин заявил, что запрета на хождение доллара в России нет и не будет
Путин заявил, что запрета на хождение доллара в России нет и не будетТелеканал Санкт-Петербург11:29
Во внешнеэкономической деятельности у России 69 процентов расчетов происходит в долларах, говорит президент. Это связано с тем, что расчеты за энергоносители происходят именно в этой валюте. Президент отметил, что дедолларизация расчетов будет происходить с такими партнерами, как Белоруссия.
Телеканал Санкт-Петербург11:29
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Дедолларизация связана исключительно с расчётами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан. Запрета доллара нет и не будет. Запрет рекламы обменных курсов связан только с борьбой с нелегальными конторами по обмену денег.
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Политика
Путин начал большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин начал в Москве ежегодную большую пресс-конференцию, она станет первой в его нынешнем президентском сроке и 14-й за все время руководства страной.
Обновлено в 04:09
Политика
Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии
Владимир Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии.
Обновлено в 11:40
Политика
Посольство США сообщило о подорожании туристических виз для россиян
Посольство США в России сообщило о введении с 2019 г. дополнительного сбора для россиян, подающих заявку на получение многократной визы.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям
Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
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Политика
Депутат рады связал драку парламентариев с «бесовскими силами»
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Политика
США обвинили хакеров из Китая в атаках на лаборатории НАСА и ВМС
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Обновлено в 11:23
Политика
Путин помиловал пятерых осужденных россиян
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Обновлено в 15:31
Политика
Британия и Польша договорились еще крепче дружить против России
Британия и Польша на консультациях в Лондоне приняли решение летом 2019 года еще шире консультироваться по вопросам борьбы с «враждебными действиями» России, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление британского МИД по итогам встреч с польской стороной.
Обновлено в 13:48
Политика
В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт
«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.
Обновлено в 14:00
Политика
Венесуэла и Колумбия взаимно высылают сотрудников посольств
МИД Венесуэлы не уточняет должность высылаемого сотрудника посольства.
Обновлено в 14:59
Политика
Небензя заявил, что момент для снятия западных санкций с Сирии настал
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Запад отказаться от новых политизированных условий для снятия санкций с Сирии и помощи в восстановлении страны.
Обновлено в 12:50
Политика
Путин поделился своими музыкальными предпочтениями
Президент РФ Владимир Путин признался, что любит классические музыкальные произведения, а стиль heavy metal для него тяжеловат.
Обновлено в 09:09
Политика
Трамп не подпишет временный закон о бюджете
Президент США Дональд Трамп не подпишет временный закон о бюджете, который может предотвратить остановку работы части федерального правительства, заявил в четверг лидер республиканцев в сенате, его спикер Пол Райан.
Обновлено в 15:47
Политика
Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой задачей спецслужб
Ключевой и важной задачей спецслужб является борьба с терроризмом, внедрение новых техсредств, сказал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 10:47
Политика
RT в Великобритании грозит штраф в 250 тыс. фунтов или отзыв лицензии
Британский медиарегулятор Ofcom, ранее объявивший, что увидел в действиях телеканала RT нарушения правил беспристрастности, может применить против RT ряд мер, включая штраф в размере 250 тыс. фунтов (21,3 млн) стерлингов или отзыв лицензии.
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