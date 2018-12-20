Политика
Отвечая на вопрос журналиста про использование доллара в России, Путин отметил, что дедолларизация касается лишь хозяйствующих субъектов, запрета на эту валюту в России не будет.
Московский Комсомолецвчера в 07:08
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Дедолларизация связана исключительно с расчётами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан. Запрета доллара нет и не будет. Запрет рекламы обменных курсов связан только с борьбой с нелегальными конторами по обмену денег.
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Политика
Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Небензя усомнился в выводе войск США из Сирии
Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
МИД Турции не подтвердил информацию о передаче США С-400 для изучения
Турецкий МИД не подтвердил информацию о том, что Анкара якобы предлагала Вашингтону изучить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 после закупки у России.
Обновлено в 01:40
Политика
В Кемеровской области приняли второе название региона «Кузбасс»
Парламентарии Кемеровской области на сессии в пятницу, 21 декабря, утвердили в первом чтении в качестве второго официального названия региона слово «Кузбасс».
Обновлено в 01:27
Политика
Роскомнадзор начал проверку Би-би-си из-за проблем у RT в Британии
Причиной для проверки стала ситуация, связанная с решением британского регулятора Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания, пояснили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 02:23
Политика
Песков предупредил об обострении ситуации с Украиной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что президент Украины Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с РФ.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей
Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
На Украине заявили о повышении боевых возможностей ВМС страны
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о повышении боевых возможностей военно-морских сил страны.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ
В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Лукашевич: создание «армии Косово» исключает политический компромисс
Создание "армии Косово" исключает возможность для политического компромисса между Белградом и Приштиной, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 00:05
Политика
Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа
Палата представителей американского Конгресса одобрила выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником
С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках
США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое
Стоимость многократной туристической и деловой американской визы для граждан России с 1 января 2019 года увеличится со 160 до 303 долларов, то есть почти вдвое.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о готовности к диалогу с УПЦ МП
Глава «новой церкви» на Украине митрополит Епифаний заявил в эфире телеканала «1+1» о готовности вести диалог с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 01:49