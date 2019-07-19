Энергетика

Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасноРИА Новости 13:31

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
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