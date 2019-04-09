Путин заявил, что сегодняшние цены на нефть устраивают РФiReactor вчера в 09:34

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На мероприятии присутствует президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе своего выступления глава РФ заявил, что нынешние цены на нефть вполне устраивают Россию. Он подчеркнул, что РФ не приветствует неконтролируемый рост стоимости этого продукта, выступая за сбалансирование развития рынка.

Путин заявил, что сегодняшние цены на нефть устраивают РФ

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