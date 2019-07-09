Политика

Путин заявил, что сближение России и Украины неизбежноSputnik Таджикистан 11:13

Сближение России и Украины неизбежно, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну. По словам Путина, между Россией и Украиной неизбежно строительство союзнических отношений.
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Владимир Путин верит в неизбежность сближения России и Украины

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Вести.Ru12:31

Путин дал интервью для фильма Стоуна про Украину

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RT на русском11:27

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Путин назвал неизбежным сближение России и Украины

РБК12:14
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
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Происшествия

В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины

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Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин

Обновлено в 19:49
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Обновлено в 10:26
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Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

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В Приморье рассказали о состоянии госпитализированных из лагеря детей

Всех детей, госпитализированных с кишечной инфекцией из летнего лагеря в Приморье, выпишут в среду, 10 июля, их состояние оценивается как удовлетворительное.
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В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон

Обновлено в 16:39
Экономика

Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн

Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Общество

Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая

В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
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Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста

Российский лидер Владимир Путин считает, что возбуждение уголовного дела по статье об оскорблении государства в отношении грузинского журналиста, который ранее нецензурно обратился к нему в телеэфире, сделает ведущему телеканала "Рустави 2" "много чести".
Обновлено в 12:12
Общество

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Политика

Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн

Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
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Милонов предложил спецзнак для машин с беременными за рулём

Обновлено в 21:24
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Диана Арбенина похудела из-за стресса

Обновлено в 14:00
Здоровье

В МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей

При обнаружении змеи у себя дома следует: отойти на безопасное расстояние вызвать спасателей держать змею в поле зрения до приезда МЧС При встрече со змеей на природе рекомендуется: замереть и дать возможность пресмыкающемуся уползти избегая резких движений, отступить назад не убегать, так как в панике можно наступить на другую змею Если змея все-таки укусила - следует немедленно идти к врачу.
Обновлено в 21:17
Политика

Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
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Госдума упростила правила подтверждения инвалидности

Госдума во вторник, 9 июля, приняла правительственный закон, в соответствии с которым люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе.
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Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
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Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.
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Певец и мастер эпатажа Мэрилин Мэнсон сообщил своим поклонникам о том, что он примкнул к актерскому составу сериала "Противостояние" канала CBS, передает портал Звуки.
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Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю

Выпуск одного из самых популярных в истории автомобилей Volkswagen Beetle ("Жук", или Vocho, как его называют в Мексике), прекращается в среду на заводе в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
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