Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлоеРИА Новости 08:01

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Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

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