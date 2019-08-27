Экономика
Эхо МосквыПрезидент Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
По данным Центробанка, реальная зарплата россиян в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5%.
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с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля.БИЗНЕС Onlineвчера в 06:45
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Эксперт прокомментировал заявление Путина о медленном росте реальных доходов россиян
RT на русскомвчера в 15:31
Аналитик увидел хорошие предпосылки для устойчивого роста российской экономики
Телеканал 360°вчера в 13:43
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
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Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
В Москве госпитализирован популярный в 90-е годы певец Юлиан, пишет Mash.
Московский Комсомолец 03:46
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
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RT на русском вчера в 19:55
Гаджеты
Опасный аксессуар. Представлен умный шарф Xiaomi
Проектировщики умного шарфа из отдела исследований и разработок Xiaomi обратили внимание на то, что зимой или в холодную погоду люди, которые носят шарфы, часто поправляют их, то заматывая сильнее, то ослабевая, когда становится теплее.
iXBT.com 04:13
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Происшествия
В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском
Lenta.ru вчера в 16:26
Авто
Люксовый вертолёт в стиле Aurus впервые представили на МАКС-2019
Новый вертолёт люкс-класса, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС-2019.
News.ru 03:27
Музыка
Объявлены победители премии MTV Video Music Awards
В США объявлены победители премии MTV Video Music Awards.
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Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры.
Megaobzor.com 04:08
Здоровье
Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Радио Sputnik вчера в 20:00
Общество
Из граффити Покраса Лампаса в Екатеринбурге уберут очертания креста
Из граффити «Супрематический крест» художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге уберут очертания креста.
Все новости (Нижний Тагил) 04:04
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
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Космос
Директор NASA назвал Плутон планетой
Naked Science вчера в 09:52
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Происшествия
Из озера в Ленобласти достали автомобиль с трупом рыбака
Тело и автомобиль вытащили из озера Михалевское в Выборгском районе Ленинградской области.
Gazeta.SPb 04:29
Музыка
Стали известны наставники шоу «Голос 8»
В новом сезоне музыкального суперпроекта «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Норвегия проверит российский Севморпуть
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Политика
Трамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары
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Российская газета вчера в 22:14
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
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Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Армия и оружие
Песков пообещал ответ на испытание США новой крылатой ракеты
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ России на испытание США новой крылатой ракеты обязательно последует.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Футбол
Футбольный судья смог попасть в бар, показав страничку в «Википедии»
Англичанин не растерялся и показал охранникам свою страничку в "Википедии". После этого охрана пропустила Уэбба в бар.
Pravda.Ru 03:53
Футбол
Урал — Сочи 3:1
«Урал» обыграл «Сочи» в матче 7-го тура чемпионата России.
Soccer.ru вчера в 12:54