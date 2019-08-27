Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыПрезидент Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

По данным Центробанка, реальная зарплата россиян в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5%.
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с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля
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БИЗНЕС Onlineвчера в 06:45

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Неуд по экономике: Путин потребовал обеспечить рост доходов граждан

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Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан

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Инфляция в России приближается к целевому ориентиру, заявил Путин

РИА Новостивчера в 06:38
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
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Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
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