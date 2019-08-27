с чего всё началось

По данным Центробанка, реальная зарплата россиян в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5%.

Экономика Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.

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Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

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Общество Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.

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Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Происшествия Из озера в Ленобласти достали автомобиль с трупом рыбака Тело и автомобиль вытащили из озера Михалевское в Выборгском районе Ленинградской области.

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Политика Трамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары Президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайский импорт из-за намерения Пекина начать новые переговоры.

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Происшествия Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.

Армия и оружие Песков пообещал ответ на испытание США новой крылатой ракеты Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ России на испытание США новой крылатой ракеты обязательно последует.