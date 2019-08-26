с чего всё началось

Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики. Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля.

Политика Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.

Армия и оружие Специалисты из Китая посетят российский авиаполк в Приморье В Приморье инспекторы из Китая проверят 22 истребительный авиационный полк Восточного военного округа.

Политика Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Кино «Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Баскетбол Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче.

Политика Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.

Политика В МИД Молдавии выступили за нормализацию отношений с Россией Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску перед поездкой в Москву высказался за нормализацию молдавско-российских отношений.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Политика Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

Футбол Парфенов назвал заслуженной победу «Урала» над «Сочи» Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после победы над «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда заслужила три очка в этой встрече, информирует пресс-служба «шмелей».

Футбол На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа.

Армия и оружие Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.

Шоу-бизнес Божена Рынска ждет ребенка от покойного мужа Стало известно, что ребенка вынашивает суррогатная мать и все медицинские показатели в норме, чего нельзя сказать о вдове, страдающей от депрессивного состояния.

Армия и оружие В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в ближайшую субботу, мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Российского исторического общества.

Политика Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Происшествия Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.

Политика Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.

Культура Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.

Политика Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки» Берлин и Париж сделают всё, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в скором времени, добавила канцлер ФРГ.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.