Экономика
DP.RUПутин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики. Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить1325
с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля.БИЗНЕС Online06:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Политика
Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
Известия 20:30
Армия и оружие
Специалисты из Китая посетят российский авиаполк в Приморье
В Приморье инспекторы из Китая проверят 22 истребительный авиационный полк Восточного военного округа.
ТК Звезда 20:09
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik 20:00
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче
Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче.
Советский спорт 10:44
Политика
Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
РИА Новости 17:56
Политика
В МИД Молдавии выступили за нормализацию отношений с Россией
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску перед поездкой в Москву высказался за нормализацию молдавско-российских отношений.
RT на русском 20:15
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Футбол
Парфенов назвал заслуженной победу «Урала» над «Сочи»
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после победы над «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда заслужила три очка в этой встрече, информирует пресс-служба «шмелей».
Спорт-Экспресс 15:05
Футбол
На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа
В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа.
Спорт-Экспресс 16:12
Армия и оружие
Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео
Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.
ФАН вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от покойного мужа
Стало известно, что ребенка вынашивает суррогатная мать и все медицинские показатели в норме, чего нельзя сказать о вдове, страдающей от депрессивного состояния.
В курсе.ру 06:30
Армия и оружие
В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы
Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в ближайшую субботу, мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Российского исторического общества.
РИА Новости 09:31
Происшествия
В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме
Российская газета 08:50
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20
Здоровье
Министр здравоохранения России прилетела в Забайкалье
EastRussia вчера в 21:45
Происшествия
В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
URA.Ru 24 августа в 02:31
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском 13:49
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.
Lenta.ru 02:50
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
Политика
Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Берлин и Париж сделают всё, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в скором времени, добавила канцлер ФРГ.
Известия вчера в 13:59
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Гаджеты
Google анонсировал обновление Android на смартфонах
3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
РЕН ТВ 09:44