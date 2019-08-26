Экономика

DP.RUDP.RUПутин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики. Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля
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БИЗНЕС Online06:45

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Неуд по экономике: Путин потребовал обеспечить рост доходов граждан

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Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

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Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче

Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче.
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Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров

Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
РИА Новости 17:56
Политика

В МИД Молдавии выступили за нормализацию отношений с Россией

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску перед поездкой в Москву высказался за нормализацию молдавско-российских отношений.
RT на русском 20:15
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Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Футбол

Парфенов назвал заслуженной победу «Урала» над «Сочи»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после победы над «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда заслужила три очка в этой встрече, информирует пресс-служба «шмелей».
Спорт-Экспресс 15:05
Футбол

На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа

В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа.
Спорт-Экспресс 16:12
Армия и оружие

Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео

Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.
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Шоу-бизнес

Божена Рынска ждет ребенка от покойного мужа

Стало известно, что ребенка вынашивает суррогатная мать и все медицинские показатели в норме, чего нельзя сказать о вдове, страдающей от депрессивного состояния.
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Частным инвесторам расширят доступ на арктический шельф

BFM.ru 09:13
Армия и оружие

В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы

Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в ближайшую субботу, мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Российского исторического общества.
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В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме

Российская газета 08:50
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Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

Российская газета 12:20
Здоровье

Министр здравоохранения России прилетела в Забайкалье

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В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик

Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Политика

Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
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Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
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Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.
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Глава Приамурья: мошенники собирают деньги якобы на жилье подтопленцам

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Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей

Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
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Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

Берлин и Париж сделают всё, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в скором времени, добавила канцлер ФРГ.
Известия вчера в 13:59
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Google анонсировал обновление Android на смартфонах

3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
РЕН ТВ 09:44
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