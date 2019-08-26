с чего всё началось

Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики. Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля.

Общество Дизайнер Изабель Толедо умерла от рака Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет, сообщает Associated Press. Причиной смерти модельера стал рак молочной железы.

Кино Вышел тизер новых «Звездных войн» В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Общество В работе Facebook произошел сбой Пользователи соцсети Facebook по всему миру столкнулись с проблемами в ее работе, сообщает Downdetector.

Авто Infiniti меняет главного дизайнера Назначение вступит в силу 1 сентября, непосредственным начальником Накамуры будет старший вице-президент и главный дизайнер Nissan Motor Альфонсо Альбайса.

Политика Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.

Политика 40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.

Космос Венера ожидает человека: Планета вполне может быть пригодной для жизни Если представить себе, что Венеру наблюдают с помощью мощных телескопов инопланетные наблюдатели, то им будет трудно отличить её от нашей планеты.

Экономика Почему почти половина российских работников заняты не своим делом Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.

Армия и оружие ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа Две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа удалось перехватить противоракетной обороне Израиля «Железный купол».

Шоу-бизнес Алла Пугачева выбрала преемницу Певица Алла Пугачева назвала артистку, которая может стать ее преемницей.

Происшествия На «Планерной» на рельсы упал человек В Московском метрополитене на станции метро "Планерная" (Таганско-Краснопресненская линия) на рельсы упал человек.

Теннис Касаткина не смогла выйти во второй круг US Open Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от британки Йоханны Конте в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Технологии Huawei создаст планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты операционной системы (ОС) «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», для проведения переписи россиян в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Общество Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.

Футбол «Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Политика Представители США и Мексики обсудят миграционное соглашение в сентябре Встреча представителей США и Мексики по соглашению о мигрантах состоится 10 сентября, заявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.

Транспорт Можно потише: в Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений В целом концепция предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях, что должно создать приемлемый уровень звукового фона, снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников.

Экономика Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников Правительство поручит министерствам разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф, такое решение было принято на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, сообщил журналистам замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков (его цитирует «РИА Новости»).