Экономика

DP.RUDP.RUПутин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики. Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля
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