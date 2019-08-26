с чего всё началось

Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики. Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.

Политика Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 будет стоить 140 долларов По словам источника, цена на потенциальный бестселлер составит всего 140 долларов.

Происшествия Задержанный в КНР австралийский писатель обвинён в шпионаже Задержанному в Китае гражданину Австралии, писателю Ян Хэнцзюню официально предъявлены обвинения в шпионаже.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Финансы Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".

Здоровье Скорость приёма пациентов в Нытвенской больнице возрастёт в три раза В Пермском крае объявлен аукцион на закупку нового медицинского оборудования для Нытвенской районной больницы, к которой прикреплено более 41 тыс. пациентов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева выбрала преемницу Певица Алла Пугачева назвала артистку, которая может стать ее преемницей.

Политика 40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.

Происшествия Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.

Политика Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.

Политика Лавров рассказал о необратимости признания Абхазии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Абхазия является состоявшимся демократическим государством.

Происшествия Во Владивостоке из-за ливня на дорогу сошел сель Сель сошел на улице Ладыгина во Владивостоке из-за мощного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Экономика «Известия»: отделения «Почты России» могут стать магазинами и аптеками «Почта России» попросила почти 85 млрд рублей из бюджета для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений.

Экономика 15 российских банков нарушили в июле обязательные нормативы ЦБ 13 банков, нарушивших нормативы, проходили санацию с участием Агентства по страхованию вкладов.

Политика Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Общество В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.