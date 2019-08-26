с чего всё началось

Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным. Его не устроила скорость роста реальных доходов населения.

Футбол Тиаго Силва хочет и дальше видеть Неймара в «ПСЖ» Игрок "ПСЖ" Тиаго Силва рассказал, что он думает по поводу возможного ухода его одноклубника Неймара из команды, сообщает RMC Sport.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Космос Над Керчью сняли на видео загадочный НЛО Местные жители сняли на видео над Керчью светящийся объект, который появился в дневное время суток.

Теннис Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Кино Вышел тизер новых «Звездных войн» В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».

Общество В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.

Политика Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

Политика Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.

Здоровье В инфекционной больнице Севастополя не осталось свободных мест В севастопольской инфекционной больнице не осталось свободных мест, все койки заполнены пациентам.

Футбол Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом» Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.

Армия и оружие В Сирии распадается ранее мощная группировка боевиков «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являлась одной из самых мощных группировок на северо-западе Сирии.

Общество Появилось новое условие, влияющее на прием на работу россиян В Роструде назвали новое условие, которое будет влиять на решение при приеме на работу.

Политика Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате» Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.

Экономика В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

Происшествия Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Шоу-бизнес Алла Пугачева выбрала преемницу Певица Алла Пугачева назвала артистку, которая может стать ее преемницей.

Кино Депардье сыграет Брежнева в фильме о «пражской весне» Жерар Депардье сыграет роль советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Общество Минтруд предложил помочь части пенсионеров с отпуском за границей Минтруд предложил законодательно закрепить право пенсионеров по старости и по инвалидности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на частичную компенсацию оплаты проезда к месту отдыха за рубежом.

Экономика «Аэрофлот» может провести IPO «Победы» «Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.