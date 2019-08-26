Экономика
Телеканал 360°Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина
Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным. Его не устроила скорость роста реальных доходов населения.
Читать в источнике
Оценить1329
с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля.БИЗНЕС Online06:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин озабочен медленным ростом
Московский Комсомолец14:07
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Происшествия
Из-за оползня во Владивостоке пострадали машины (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ИА PrimaMedia Из-за оползня во Владивостоке пострадали машины.
PrimaMedia.ru 19:26
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20
Футбол
Тиаго Силва хочет и дальше видеть Неймара в «ПСЖ»
Игрок "ПСЖ" Тиаго Силва рассказал, что он думает по поводу возможного ухода его одноклубника Неймара из команды, сообщает RMC Sport.
Газета.Ru 22:15
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Космос
Над Керчью сняли на видео загадочный НЛО
Местные жители сняли на видео над Керчью светящийся объект, который появился в дневное время суток.
Актуальные Новости 07:37
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия 21:51
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
Сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group закрыта, говорится в пресс-релизе банка.
Коммерсантъ 12:24
Общество
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК 20:21
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Здоровье
В инфекционной больнице Севастополя не осталось свободных мест
В севастопольской инфекционной больнице не осталось свободных мест, все койки заполнены пациентам.
SM News 10:14
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru 21:45
Армия и оружие
В Сирии распадается ранее мощная группировка боевиков
«Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являлась одной из самых мощных группировок на северо-западе Сирии.
ИА REX 05:11
Общество
Появилось новое условие, влияющее на прием на работу россиян
В Роструде назвали новое условие, которое будет влиять на решение при приеме на работу.
Газета.Ru 21:59
Политика
Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»
Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
ФАН вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Телепрограмма 21:22
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
БИЗНЕС Online 00:00
Экономика
В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных
В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
Ведомости 21:48
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия 09:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Певица Алла Пугачева назвала артистку, которая может стать ее преемницей.
Культуромания 14:16
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о «пражской весне»
Жерар Депардье сыграет роль советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
ТК Звезда вчера в 18:37
Общество
Минтруд предложил помочь части пенсионеров с отпуском за границей
Минтруд предложил законодательно закрепить право пенсионеров по старости и по инвалидности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на частичную компенсацию оплаты проезда к месту отдыха за рубежом.
Rambler News Service 11:32
Экономика
«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28
Космос
NASA представило суперкомпьютер, который призван вернуть США на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило новый суперкомпьютер Aitken.
Inkazan 21:32