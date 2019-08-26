Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина

Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным. Его не устроила скорость роста реальных доходов населения.
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с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля
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