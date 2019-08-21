Политика
Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет ЕвропыRT на русском 12:22
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рвётся в Совет Европы, если её там не хотят видеть. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
Путин назвал списки «мертвых душ» от кандидатов в МГД фальсификацией
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты.
Обновлено в 11:51
Наука
Бросившие курить снижают риск болезней сердца на 40% за 5 лет
Масштабное по объёмам исследование показало, что отказ от курения снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40% всего за 5 лет.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на испытания американских ракет
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено 19 августа в 07:54
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Обновлено в 12:20
Политика
Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США
Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В шахте в Свердловской области обвалом породы заблокировало рабочего
Рабочего заблокировало в шахте в Свердловской области при обрушении горной породы.
Обновлено в 09:55
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Хоккей
«Йокерит» обыграл «Северсталь» на турнире имени Пучкова
Финский хоккейный клуб "Йокерит" оказался сильнее череповецкой "Северстали" в стартовом матче петербургского турнира имени Николая Пучкова, встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 10:21
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:26
Транспорт
Два первых маршрута МЦД соединят семь столичных вокзалов
Обновлено в 10:28
Политика
Глава МИД ФРГ высказался за проведение встречи в «нормандском формате»
На переговорах речь пойдет об организации встречи в «нормандском формате», сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью РБК накануне начала своего двухдневного визита.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Думаю, Андре станет одним из самых удачных приобретений "Спартака".
Обновлено в 10:45
Футбол
Мохамеду Салаху не нравится система VAR
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
Обновлено в 09:55
Хоккей
Кубок ЛЖД. «Ак Барс» обыграл «Автомобилист», на счету Галиева 4 очка
Казанский "Ак Барс" уверенно победил у "Автомобилиста" со счетом 5:2. Дублем отметился Станислав Галиев, также голы на счету Артема Галимова, Даниса Зарипова и Эмиля Галимова.
Обновлено в 04:32