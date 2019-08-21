Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рвётся в Совет Европы, если её там не хотят видеть. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы

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