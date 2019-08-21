Политика

Путин заявил, что Россия не намерена войти в Совет Европы любой ценойРИА Новости 11:54

Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
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Путин фразой «Россия не рвется» ответил на ситуацию с Советом Европы

РБК13:12

Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы

RT на русском12:22

Путин пообещал при необходимости обойтись без Совета Европы

Национальная служба новостей11:59

Путин: если Россию не хотят видеть в Совете Европы, мы обойдемся

Коммерсантъ12:06

Путин: Россия не рвётся в Совет Европы

News.ru12:01

Путин заявил, что Россия «готова обойтись» без Совета Европы

Московский Комсомолец12:19

Путин заявил, что Россия не намерена войти в Совет Европы любой ценой

РИА Новости11:54
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
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«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина

Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено в 14:02
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Россия и США согласовали удары Израиля против Ирана

Удары израильских ВВС по иранским военным объектам в Ираке были одобрены Россией и США, пишет арабское издание Asharq al-Awsat.
Обновлено в 11:16
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Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Обновлено в 06:34
Политика

Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено в 13:29
Политика

Лавров оценил перспективы возвращения России в G8

Накануне президент США Дональд Трамп и глава Франции Эмманюэль Макрон высказались за возвращение России в G8.
Обновлено в 12:45
Происшествия

На Алтае следователь получил 6 лет колонии за серию изнасилований. После выхода по УДО он снова изнасиловал женщину

Бывшего следователя Александра Сатлаева объявили в розыск по делу об изнасиловании девушки в Барнауле, сообщает Интерфакс со ссылкой на следственное управление по Алтайскому краю.
Обновлено в 13:02
Общество

Подмосковные власти начали ликвидировать стихийные свалки в Пушкино

Обновлено в 13:54
Авто

Представлен трехрядный компактвэн Suzuki XL6

«Шестерка» создана совместным предприятием Maruti Suzuki специально для рынка Индии и представляет собой премиум-версию компактвэна Suzuki Ertiga, который дебютировал в прошлом году.
Обновлено в 13:45
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC

Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол

Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров

Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено в 11:27
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Мать рассказала о состоянии девочки, которую засосало в трубу в Турции

Обновлено в 11:19
Экономика

Минстрой поторопил регионы с расчетами зарплат строителей

Только 11 регионов предоставили экономически обоснованные данные по уровню заработной платы рабочего строителя первого и четвертого разряда, которые должны лечь в основу реформы.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Обновлено в 10:12
Футбол

«Шинник» обыграл «Текстильщик» в Кубке России

Футболисты "Шинника" обыграли "Текстильщик" в 1/32 Кубка России. Единственный мяч на 33-й минуте забил Эльдар Низамутдинов.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

Обновлено в 03:09
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Технологии

В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress

Обновлено в 05:38
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика

Путин и Макрон провели переговоры

Макрон собирался обсудить с Путиным подготовку встречи в «нормандском формате», чтобы решить ситуацию в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера

Обновлено в 10:47
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Жители МО начнут получать новые платежки за коммуналку с 1 сентября

Уточняется, что новая платежка за коммуналку начнет приходить уже с 1 сентября.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб

Заблокированный из-за происшествия рабочий погиб, сообщается на сайте МЧС.
Обновлено в 12:37
Политика

«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Стал известен состав «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом»

Стал известен состав «Краснодара» на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Обновлено в 13:51
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
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Саули Нийнистё
Финский политик
Финский государственный деятель, политик, юрист, действующий президент Финляндии с 1 марта 2012 года. В январе 2018 года переизбран на второй срок. С 1987 по 2003 годы и с 2007 по 2011 годы - депутат парламента Финляндии от правоцентристской партии «Национальная коалиция»; в 2007-2011 годах - спикер парламента Финляндии.
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