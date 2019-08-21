Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет ЕвропыИзвестия 18:21
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости». По его словам, если Россию не хотят видеть в составе организации, то она вполне может обойтись без этого участия.
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Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Футбол
Быстров: «Греческие болельщики приедут, будет шанс отомстить за избиение продюсера»
Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал поражение команды от «Олимпиакоса» (0:4) в квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:13
Экономика
ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля
ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля: Текущая цена: 15 102 руб./акция; целевая цена: 16 950 (+12% с учетом дивидендов до конца года); уровень поддержки: 14 500 руб./акция.
Обновлено в 10:32
Происшествия
28-летняя женщина скончалась во время операции по увеличению груди
28-летняя Ян Сюэ умерла прямо на операционном столе.
Обновлено в 14:39
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Греции футбольные фанаты избили продюсера Ruptly
Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем Лиги чемпионов "Олимпиакос" — "Краснодар", сообщил телеканал RT.
Обновлено в 15:27
Энергетика
Две нефтяные провинции Аргентины оспорили решение о заморозке цен на бензин в суде - СМИ
Две аргентинские провинции, богатые запасами нефти, обратились в Верховный суд с просьбой признать неконституционным решение властей страны заморозить цены на бензин, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:02
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Нечистоты из Липок отравляют реки Тульской области
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Обновлено в 08:59
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Футбол
Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб
Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.
Обновлено в 16:35
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено в 07:14
Экономика
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Вылетевший в Ухту самолет вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Ухту, приземлился в аэропорту Внуково из-за технических проблем.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис AliExpress
Обновлено в 09:52
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено вчера в 01:55