Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет ЕвропыИзвестия 18:21

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости». По его словам, если Россию не хотят видеть в составе организации, то она вполне может обойтись без этого участия.
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Путин фразой «Россия не рвется» ответил на ситуацию с Советом Европы

РБК13:12

Путин: если Россию не хотят видеть в Совете Европы, мы обойдемся

Коммерсантъ12:06

Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы

RT на русском12:22

Путин заявил, что Россия «готова обойтись» без Совета Европы

Московский Комсомолец12:19

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы

Российская газета12:55

Путин пообещал при необходимости обойтись без Совета Европы

Национальная служба новостей11:59

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

РИА Новости11:54
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
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