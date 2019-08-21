Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости». По его словам, если Россию не хотят видеть в составе организации, то она вполне может обойтись без этого участия.

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

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