Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет ЕвропыРИА Новости 11:54

Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
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Путин фразой «Россия не рвется» ответил на ситуацию с Советом Европы

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RT на русском12:22
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
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