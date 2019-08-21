Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет ЕвропыРИА Новости 11:54
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено в 17:03
Футбол
21 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.
Обновлено в 01:30
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Политика
Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Россия и США согласовали удары Израиля против Ирана
Удары израильских ВВС по иранским военным объектам в Ираке были одобрены Россией и США, пишет арабское издание Asharq al-Awsat.
Обновлено в 11:16
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено в 15:38
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Путин рассказал о работе специалистов, погибших в Северодвинске
Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты, которые погибли в результате трагедии в Белом море, проводили работу над перспективными системами вооружений.
Обновлено в 12:11
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Политика
«Жесткий» Brexit может дорого стоить британским пациентам
Руководители 17 медицинских объединений, институтов и благотворительных организаций Великобритании обратились к премьер-министру Борису Джонсону, указав на опасность так называемого жесткого Brexit для своих пациентов.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Политика
Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
Лавров напомнил, что в ноябре 2018 года эти моряки грубо нарушили нормы безопасности и тайком попытались пройти через пролив.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы
Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Футбол
Представители Twitter встретятся с «Манчестер Юнайтед» из-за Погба
Представители популярной социальной сети Twitter встретятся с представителями «Манчестер Юнайтед» из-за ситуации с полузащитником Полем Погба.
Обновлено в 14:42
Здоровье
В Пекине зафиксировали случай заражения птичьим гриппом
В Пекине зафиксировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6, о чем рассказал Центр по контролю и профилактике заболеваний столицы КНР.
Обновлено в 15:25
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Наука
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Обновлено в 08:59
Общество
Группа СПБЧ отменила концерт на дне рождения МО «Екатерингофский»
Инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) отказалась от выступления на дне рождения округа «Екатерингоф» 6 сентября, сообщает издание Znak.com.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Австрии во время тренировки умер белорусский паралимпиец-колясочник
В Австрии трагически погиб паралимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич, сообщает Tag24.
Обновлено в 14:19
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34