Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета ЕвропыГазета.Ru 17:27
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено в 15:38
Культура
В музее болгарской цивилизации функционирует выставка, посвящённая 750-летию образования Золотой Орды
В музее болгарской цивилизации функционирует выставка произведений художников Татарстана и России «По следам нашей истории», посвящённая 750-летию образования Золотой Орды.
Обновлено в 09:00
Общество
Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября
Справка "Известий" По данным Росстата по итогам I квартала, средняя продолжительность рабочей недели занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляет 38,1 часа (в выборке ведомство учитывает и тех, кто трудится неполный день).
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено в 19:54
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено вчера в 01:55
Политика
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:37
Музыка
Spotify завесил небоскреб в Нью-Йорке в поддержку альбома Тейлор Свифт
Тейлор Свифт и стриминговый сервис Spotify запустили кампанию по продвижению предстоящего седьмого альбома певицы "Lover", релиз которого назначен на 23 августа.
Обновлено в 11:34
Футбол
Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб
Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.
Обновлено в 16:35
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Кино
Рейнольдс рассказал о шансах фильма с Дэдпулом и Человеком-пауком
Райан Рейнольдс рассказал о том, появятся ли персонажи Дэдпул и Человек-паук в одном фильме.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Израиль нанес ответные удары по морским объектам в секторе Газа
Армия обороны Израиля (IDF) нанесла удары по морским целям в секторе Газа после того, как израильские военные получили данные о запуске ракеты по своей территории со стороны Палестины, сообщается в твиттере IDF.
Обновлено в 21:15
Наука
В Китае успешно клонировали кота
Ученые рассказали о нем только сейчас, потому что хотели сначала убедиться, что первое клонирование кота в Китае прошло успешно.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Футбол
Лукаку: «В „Манчестер Юнайтед“ всё время виноватыми делали меня, Погба и Санчеса»
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Boeing провалил создание перехватчика МБР
Министерство обороны США решило разорвать контракт с корпорацией Boeing, который предусматривал разработку кинетического перехватчика Redesigned Kill Vehicle (RKV), предназначенного для уничтожения боеголовок МБР за пределами атмосферы на среднем участке траектории их полета.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес
Обезьяна забрала у Бузовой очки и довела ее до слез
Телеведущую и певицу Ольгу Бузову довела до слез обезьяна, которая забрала у нее очки.
Обновлено в 13:25
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено в 11:27
Футбол
Анри посетовал, что в «Монако» ему не дали достаточно времени
Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал, как живет после увольнения из французской команды.
Обновлено в 11:40
Здоровье
Диетологи рассказали о безопасной периодичности употребления грибов
Ранее в МЧС рассказали, какие правила следует соблюдать, чтобы сбор грибов прошел безопасно.
Обновлено в 21:40
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество
Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда
Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью.
Обновлено в 17:56