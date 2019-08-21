Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета ЕвропыГазета.Ru вчера в 17:27
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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с чего всё началось
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.РИА Новостивчера в 11:54
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Путин пообещал при необходимости обойтись без Совета Европы
Национальная служба новостейвчера в 11:59
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика
Турция проведет саммит с Россией и Ираном по Сирии
Турция в свою очередь называет незаконными действия Сирии.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Путин раскрыл детали взрыва на полигоне под Архангельском
Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском, в результате которой погибли и пострадали люди, сообщает RT.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено 20 августа в 01:55
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Финансы
C октября ограничат выдачу потребкредитов
С первого октября финансовый регулятор начнет ограничивать банки в выдаче займов закредитованным гражданам.
Обновлено вчера в 04:59
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Наука
На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет
Подводные исследователи из Морского археологического фонда (Maritime Archaeological Trust) обнаружили у побережья Великобритании объект, который оказался древнейшей известной науке верфью для строительства кораблей.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
РФ и Китай соберут Совет Безопасности ООН из-за ракет США
Россия и Китай инициировали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Главным вопросом станут американские разработки вооружения.
Обновлено 20 августа в 23:24
Здоровье
Восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки лекарств
Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила, что из ее списка за месяц скончались восемь детей, которые не получили необходимых лекарств, из-за того, что в России не зарегистрированы ряд зарубежных препаратов.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Футбол
Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол
Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях
«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
Обновлено вчера в 12:04
Авто
АвтоВАЗ разработал приемника «Оки»
Согласно первоначальному замыслу отечественных конструкторов, модель должна была получить совершенно новый дизайн передней части кузова и приборной панели.
Обновлено в 00:31
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Футбол
«Кёльн» — «Боруссия» Д, 23 августа 2019 года, прогноз на матч Бундеслиги
Прогноз матча «Кёльн» — «Боруссия Д» (23.08.2019) «Кёльн» с первой же попытки вернулся в Бундеслигу, теперь самобытный клуб постарается закрепиться в высшем дивизионе немецкого футбола.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
В КНДР заявили о риске новой холодной войны из-за действий США
Официальный представитель МИД КНДР заявил, что последние действия США, в том числе испытания выходящей за рамки ДРСМД ракеты, совместные с Южной Кореей военные учения и планы поставить Японии новые истребители, могут спровоцировать новую холодную войну в регионе, передает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 19:32
Наука
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала своего конкурента в США по размеру, что может иметь огромные последствия как для высокотехнологичной отрасли, так и для национальной безопасности, сообщает ЕНВ.
Обновлено 19 августа в 20:29
Происшествия
Саратовец начал продавать кукурузу с места посадки А321
Предприимчивый житель Саратова начал продавать "ту самую кукурузу" с поля, где совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний".
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено 20 августа в 09:26
Экономика
«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
Обновлено вчера в 17:13