Политика

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета ЕвропыГазета.Ru вчера в 17:27

Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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с чего всё началось

Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин

Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
РИА Новостивчера в 11:54

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Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Московский Комсомолецвчера в 19:05

Путин фразой «Россия не рвется» ответил на ситуацию с Советом Европы

РБКвчера в 13:12

Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин

РИА Новостивчера в 11:54

Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы

RT на русскомвчера в 12:22

Путин: если Россию не хотят видеть в Совете Европы, мы обойдемся

Коммерсантъвчера в 12:06

Путин пообещал при необходимости обойтись без Совета Европы

Национальная служба новостейвчера в 11:59

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы

Российская газетавчера в 12:55
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика

Турция проведет саммит с Россией и Ираном по Сирии

Турция в свою очередь называет незаконными действия Сирии.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Путин раскрыл детали взрыва на полигоне под Архангельском

Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском, в результате которой погибли и пострадали люди, сообщает RT.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Наука

Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг

Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено 20 августа в 01:55
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:05
Финансы

C октября ограничат выдачу потребкредитов

С первого октября финансовый регулятор начнет ограничивать банки в выдаче займов закредитованным гражданам.
Обновлено вчера в 04:59
Футбол

Олимпиакос — Краснодар 4:0

Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Наука

На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет

Подводные исследователи из Морского археологического фонда (Maritime Archaeological Trust) обнаружили у побережья Великобритании объект, который оказался древнейшей известной науке верфью для строительства кораблей.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей

Обновлено в 01:05
Армия и оружие

РФ и Китай соберут Совет Безопасности ООН из-за ракет США

Россия и Китай инициировали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Главным вопросом станут американские разработки вооружения.
Обновлено 20 августа в 23:24
Здоровье

Восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки лекарств

Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила, что из ее списка за месяц скончались восемь детей, которые не получили необходимых лекарств, из-за того, что в России не зарегистрированы ряд зарубежных препаратов.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену

Обновлено вчера в 01:18
Футбол

Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол

Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено вчера в 13:33
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Общество

Вышел новый роман Виктора Пелевина

Обновлено вчера в 15:14
Политика

Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях

«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
Обновлено вчера в 12:04
Авто

АвтоВАЗ разработал приемника «Оки»

Согласно первоначальному замыслу отечественных конструкторов, модель должна была получить совершенно новый дизайн передней части кузова и приборной панели.
Обновлено в 00:31
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Футбол

«Кёльн» — «Боруссия» Д, 23 августа 2019 года, прогноз на матч Бундеслиги

Прогноз матча «Кёльн» — «Боруссия Д» (23.08.2019) «Кёльн» с первой же попытки вернулся в Бундеслигу, теперь самобытный клуб постарается закрепиться в высшем дивизионе немецкого футбола.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

В КНДР заявили о риске новой холодной войны из-за действий США

Официальный представитель МИД КНДР заявил, что последние действия США, в том числе испытания выходящей за рамки ДРСМД ракеты, совместные с Южной Кореей военные учения и планы поставить Японии новые истребители, могут спровоцировать новую холодную войну в регионе, передает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 19:32
Наука

Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США

Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала своего конкурента в США по размеру, что может иметь огромные последствия как для высокотехнологичной отрасли, так и для национальной безопасности, сообщает ЕНВ.
Обновлено 19 августа в 20:29
Происшествия

Саратовец начал продавать кукурузу с места посадки А321

Предприимчивый житель Саратова начал продавать "ту самую кукурузу" с поля, где совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний".
Обновлено вчера в 11:32
Экономика

России написали сценарий нового экономического кризиса

Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено 20 августа в 09:26
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Обновлено вчера в 17:13
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