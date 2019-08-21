Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета ЕвропыГазета.Ru вчера в 17:27
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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с чего всё началось
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.РИА Новостивчера в 11:54
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Путин пообещал при необходимости обойтись без Совета Европы
Национальная служба новостейвчера в 11:59
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Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Политика
Пушков высказался об условиях Европы в рамках возвращения РФ в G8
Ранее Дональд Трамп высказался за возвращение России в "Большую восьмерку" Российский сенатор Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление России условий для возвращения страны в "Большую восьмерку".
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Футбол
ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»
31-летнего грека арендовал ПСВ. За субаренду клуб из Эйндховена заплатит 1,25 миллиона евро.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
Украинские СМИ рассказали о 77-летнем сыне боевика УПА, воюющем на Донбассе
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
Обновлено вчера в 23:17
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
Автобус опрокинулся на 69-м километре дороги М-9 "Балтия" в Подмосковье, пострадали восемь пассажиров, сообщили в ГИБДД РФ.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Две станции мониторинга радиации в России возобновили передачу данных
Обновлено вчера в 03:42
Кино
Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News
Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами в деле об убийстве их отца
Громкое следствие по делу сестер Хачатурян ведется уже больше года.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Здоровье
Новое оборудование поступило в Нерчинско-Заводскую центральную районную больницу
Новое медицинское оборудование приобретено для Нерчинско-Заводской ЦРБ на средства «дальневосточной» субсидии.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Гарри Галкин научил отца прятаться от папарацци
Гарри Галкин научил отца прятаться от навязчивых папарацци в выкопанной в песке яме.
Обновлено вчера в 19:07
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено вчера в 06:49
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Турция анонсировала саммит с Россией и Ираном по Сирии
В Анкаре 16 сентября под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет трехсторонний саммит по Сирии с участием России и Ирана.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38