Политика

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета ЕвропыГазета.Ru вчера в 17:27

Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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с чего всё началось

Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин

Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
РИА Новостивчера в 11:54

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Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Московский Комсомолецвчера в 19:05

Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин

РИА Новостивчера в 11:54

Путин: Россия может обойтись без Совета Европы

Российская газетавчера в 12:55

Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы

RT на русскомвчера в 12:22

Путин: если Россию не хотят видеть в Совете Европы, мы обойдемся

Коммерсантъвчера в 12:06

Путин пообещал при необходимости обойтись без Совета Европы

Национальная служба новостейвчера в 11:59

Путин фразой «Россия не рвется» ответил на ситуацию с Советом Европы

РБКвчера в 13:12
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Экономика

Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда

Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном

Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Наука

Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Неизвестные избили актеров екатеринбургского «Коляда-театра»

Обновлено в 03:41
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено 20 августа в 14:24
Энергетика

«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
Обновлено в 00:26
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы

21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган

Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену

Обновлено вчера в 01:18
Происшествия

В авиакатастрофе в Греции погиб сын сбежавшего российского банкира

Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Волочкова надела фату с прозрачным нарядом

На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.
Обновлено вчера в 12:19
Экономика

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета

Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Футбол

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:20
Общество

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он написал обращение главе Минфина Антону Силуанову, сообщает RT.
Обновлено в 03:32
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Политика

Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену

Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину.
Обновлено в 03:50
Политика

Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки

Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Политика

В Великобритании снимут сериал о Путине

Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено вчера в 10:16
Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
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