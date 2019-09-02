Политика

ТАССТАССПутин заявил, что РЖД модернизируют железные дороги Монголии

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Президент России Владимир Путин заявил, что РЖД планируют модернизацию железных дорог Монголии для развития транзитного потенциала этой страны.
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Путин заявил о планах РЖД модернизировать железные дороги в Монголии

РБК21:22

Путин заявил, что РЖД модернизируют железные дороги Монголии

ТАСС20:34
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