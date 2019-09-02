Политика
ТАССПутин заявил, что РЖД модернизируют железные дороги Монголии
Президент России Владимир Путин заявил, что РЖД планируют модернизацию железных дорог Монголии для развития транзитного потенциала этой страны.
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Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
Интерфакс 04:27
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Общество
Известный каннибал стал поваром
Фишер, который во время суда был признан невменяемым, отбывает наказание в больнице Бродмур.
Lenta.ru 10:08
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости 20:54
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 21:32
Политика
Путин пригласил главу Монголии на 75‑летие Победы
Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru 21:10
Финансы
Рубль в сентябре: есть ли основание для паники
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В Южной Каролине объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.
РИА Новости 19:29
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Армия и оружие
Нарышкин отметил опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что система коллективной безопасности, которая существовала практически 50 лет, намеренно разрушается США.
Газета.Ru 18:11
Политика
Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны.
Аргументы недели 08:03
Политика
Рособоронэкспорт ожидает миллиардные контракты по итогам МАКС-2019
Народные новости 16:53
Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Происшествия
В Петербурге посетителей ТЦ эвакуируют из-за задымления в ресторане
Посетителей торгово-развлекательного комплекса "Родео Драйв" в Санкт-Петербурге эвакуируют из-за задымления в ресторане, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 12:37
Кино
Фильм «Я иду искать» возглавил российский прокат в выходные
На второй строчке оказался американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) режиссера Туропа Ван Ормана.
ТАСС 17:18
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром Восточный
В конце марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первая очередь Восточного фактически достроена.
Известия 21:54
Хоккей
Франсон: Максим Чудинов победит Здено Хару в конкурсе на силу броска
Второй гол Чудинов забил броском из своей зоны. Ранее Хара побеждал в НХЛ в конкурсе на силу броска.
РИА Новости 12:24
Происшествия
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16
Общество
Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами учителей
Высчитанная порталом средняя зарплата учителя в стране составляет 25,8 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 13:04
Экономика
Создание участка платной трассы из Европы в Китай в Татарстане потребует 37,6 млрд рублей
Затраты на строительство участка скоростной автодороги Европа - Западный Китай в Татарстане превысят 37 млрд рублей.
ТАСС 21:12
Политика
В США не желают военного вторжения в Венесуэлу
Ранее стало известно, что США откроют в Боготе временный дипломатический офис по Венесуэле.
RT на русском 21:15
Общество
Во Владивосток прибыл лайнер, на котором поселят часть гостей ВЭФ-2019
Лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, пришвартовался у городского морвоказала, сообщил РИА Новости представитель администрации Приморья.
РИА Новости 19:23
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.
Спорт-Экспресс 12:39
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Технологии
Самый большой электрокар в мире: самосвал, который заряжает себя сам
Официально чудесный самосвал называется Elektro Dumper, но для краткости его производитель, Kuhn Group, окрестил его eDumper.
Авторамблер 08:34
Армия и оружие
Лондон: «Королеве Елизавете» недостойно бороться с «дерзкими иранцами»
Военное обозрение 21:53
Происшествия
На Эльбрусе пропал российский альпинист
На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца, сообщается на сайте МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Lenta.ru 18:49
Кино
«Джокер» понравился западным кинокритикам
Фильм "Джокер" рассказывающий историю становления одного из самых известных злодеев из комиксов DC, получил высокие оценки западных кинокритиков.
Kinonews.ru 02:37