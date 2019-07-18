Политика
Владимир Путин прибыл в Иркутскую областьWeacom.ru вчера в 23:56
По сообщению Vesti.ru, президент страны осматривает пострадавшие от разрушительного наводнения районы.
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Политика
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400
США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Видеозапись, на которой голая девушка совершила прыжок в воду с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в Португалии, распространился в Сети.
Обновлено вчера в 19:59
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Премьер Саксонии призывает снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер считает, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё необходимо снять санкции.
Обновлено вчера в 02:25
Общество
Томский суд постановил запретить тест «Сноба» про коррупцию
Кировский районный суд Томска постановил ограничить доступ к тесту «Сноба» для «начинающего чиновника».
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) оштрафовала корпорацию Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение закона о фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару
Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено вчера в 05:39
Кино
Российский мультик получил награду на фестивале в Польше
Режиссёром короткометражки выступила Наталья Мирзоян. Мультик получил название "Пять минут до моря".
Обновлено вчера в 13:00
Политика
МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти
Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
После ЧП с самолетом в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета
«Представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счёт бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам», — говорится в тексте перечня поручений.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Спецслужбы смогут отменять любые международные рейсы
В России могут появиться новые правила допуска авиакомпаний к международным рейсам, согласно которым ФСБ получит право отменять вылет самолета в случае «угрозы безопасности РФ».
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье
Диетолог рассказала волгоградцам о плюсах и минусах летних ягод
О плюсах и минусах различных ягод рассказала диетолог Лариса Полякова.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено вчера в 18:37
Футбол
«Милан» уверен, что сможет купить вингера «Атлетико» Корреа
«Милан» уверен, что сможет приобрести Корреа, интересы которого представляет известный португальский агент Жорже Мендеш.
Обновлено вчера в 18:06
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира
Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю
Компания Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Пострадавшим от паводка вручили первые жилищные сертификаты
В пятницу, 19 июля, состоялась церемония вручения первых сертификатов на покупку нового жилья пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
Обновлено вчера в 16:36
Музыка
Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области
Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
Обновлено вчера в 15:28
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено 17 июля в 07:58
Кино
Вышел новый трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено вчера в 10:35