Политика

Владимир Путин прибыл в Иркутскую областьWeacom.ru вчера в 23:56

По сообщению Vesti.ru, президент страны осматривает пострадавшие от разрушительного наводнения районы.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Владимир Путин прилетит в Иркутскую область 19 июля

Твой Иркутсквчера в 09:07

Путин прилетел в Иркутскую область – СМИ

ИрСитивчера в 23:59

Путин вновь посетит Иркутскую область и осмотрит районы подтопления

ТАССвчера в 17:00

Владимир Путин посетит Иркутскую область 19 июля

Иркутск Сегоднявчера в 09:50

Владимир Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Вести.Ruвчера в 23:24

Путин проведет совещание в Приангарье по ликвидации последствий паводка

РИА Новостивчера в 08:06

Путин проведет совещание о ликвидации последствий ЧС в Иркутской области

Интерфаксвчера в 08:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 00:06, Ашберн
Политика

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400

США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии

Видеозапись, на которой голая девушка совершила прыжок в воду с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в Португалии, распространился в Сети.
Обновлено вчера в 19:59
Культура

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Премьер Саксонии призывает снять санкции с России

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер считает, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё необходимо снять санкции.
Обновлено вчера в 02:25
Общество

Томский суд постановил запретить тест «Сноба» про коррупцию

Кировский районный суд Томска постановил ограничить доступ к тесту «Сноба» для «начинающего чиновника».
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) оштрафовала корпорацию Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение закона о фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару

Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено вчера в 05:39
Кино

Российский мультик получил награду на фестивале в Польше

Режиссёром короткометражки выступила Наталья Мирзоян. Мультик получил название "Пять минут до моря".
Обновлено вчера в 13:00
Политика

МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти

Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

После ЧП с самолетом в Шереметьево госпитализировали двух человек

Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета

«Представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счёт бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам», — говорится в тексте перечня поручений.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:22
Общество

Спецслужбы смогут отменять любые международные рейсы

В России могут появиться новые правила допуска авиакомпаний к международным рейсам, согласно которым ФСБ получит право отменять вылет самолета в случае «угрозы безопасности РФ».
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье

Диетолог рассказала волгоградцам о плюсах и минусах летних ягод

О плюсах и минусах различных ягод рассказала диетолог Лариса Полякова.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

Порошенко не пустили в Европарламент

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено вчера в 18:37
Футбол

«Милан» уверен, что сможет купить вингера «Атлетико» Корреа

«Милан» уверен, что сможет приобрести Корреа, интересы которого представляет известный португальский агент Жорже Мендеш.
Обновлено вчера в 18:06
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира

Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено вчера в 15:20
Экономика

Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю

Компания Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»

На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Пострадавшим от паводка вручили первые жилищные сертификаты

В пятницу, 19 июля, состоялась церемония вручения первых сертификатов на покупку нового жилья пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
Обновлено вчера в 16:36
Музыка

Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области

Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
Обновлено вчера в 15:28
Космос

Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний

Обновлено 17 июля в 07:58
Кино

Вышел новый трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Обновлено вчера в 10:35
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное