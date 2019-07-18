Политика
Путин завтра посетит пострадавшую от паводка Иркутскую областьLife.ru 08:23
Президент России Владимир Путин 19 июля посетит пострадавшую от паводка Иркутскую область, где проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Вашингтон
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Обновлено в 17:53
Политика
Зеленский хочет упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение разработать упрощенные механизм поучения гражданства страны для этнических украинцев.
Обновлено в 02:55
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина проводит время на Бали в компании молодого миллионера
Судя по фотографиям, которые и Диана, и молодой человек разместили в своих Инстаграм-аккаунтах, они очень весело проводят время.
Обновлено в 08:39
Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет
Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево
При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:56
Кино
Сериал «Агенты "Щ.И.Т."» завершится после седьмого сезона
Обновлено в 12:45
Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФ
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 06:50
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено в 13:33
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
Обновлено в 19:51
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Космос
Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено в 04:47
Кино
Вышел новый трейлер продолжения «Оно»
Премьера второй части намечена на 5 сентября. Напомним, что первая часть "Оно" вышла в сентябре 2017 года.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Пассажир упал на рельсы Сокольнической линии московского метро
Пассажир упал с платформы на рельсы на "красной" ветке столичного метро.
Обновлено в 19:00
Политика
США ввели санкции против лидеров поддерживаемого Ираном ополчения
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США ввели санкции против лидеров поддерживаемого Ираном ополчения.
Обновлено в 12:02
Наука
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
Обновлено в 19:08
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах
Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Площадка радикальных исламистов выявлена в Якутии
Обновлено в 21:51
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика
В конгресс США внесли проект новых санкций против России
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).
Обновлено в 22:01
Шоу-бизнес
Ее схватили за шею: Олешко оправдал агрессивную Ротару
"Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать", - цитирует издание "7 дней" Олешко, в этот момент находившегося рядом с Ротару.
Обновлено в 09:18
Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14