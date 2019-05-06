Происшествия

Путин заслушал последние доклады о катастрофе в ШереметьевоiReactor 08:39

Президент России Владимир Путин провел ряд внутренних встреч на тему катастрофы в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, на встречу с Владимиром Путиным приехал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево

РБК09:17

Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100

ТАСС08:25

Путин заслушал доклады Бастрыкина, Дитриха и Скворцовой по катастрофе SSJ-100

Life.ru08:22

Президент Путин заслушал доклады глав СК, Минтранса и Минздрава по авиакатастрофе в Шереметьево

Эхо Москвы09:00

Путин заслушал доклады о расследовании катастрофы в Шереметьеве и помощи пострадавшим

РЕН ТВ08:27

Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в Шереметьеве

RT на русском08:25

Путину доложили о ходе расследования катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ09:01
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Общество

Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево

Обновлено в 16:59
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Гаджеты

Руководитель Xiaomi нашел способ спасти телефон-утопленник

Обновлено в 12:50
Экономика

Ущерб Украины от разрыва с РФ превышает российский в 13 раз

"К 2018 году внешнеэкономическая торговля между Россией и Украиной сократилась более чем в три раза, наш экспорт снизился более чем в четыре раза, в импорт из РФ - менее, чем в три раза", - заявил он, добавив, что в общей сложности потери Украины в 13 раз превышают российские.
Обновлено в 19:21
Политика

Столтенберг предостерег союзников по НАТО от взаимных ударов санкциями

Столтенберг пояснил, что НАТО хотело бы избежать ситуаций, когда союзники по альянсу начинают вводить санкции против друг друга.
Обновлено в 14:51
Технологии

Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31
Политика

В бундестаге назвали условия снятия санкций с России

Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Космос

Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС

Американский космический грузовой корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции. Событие произошло в понедельник, 6 мая.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Политика

Минфин отказался показывать демократам налоговую декларацию Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не предоставит заседающим в конгрессе демократам налоговую декларацию американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 18:29
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено в 18:04
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Футбол

Фабио Капелло: «Полтора года Кокорину? Это чересчур»

Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.
Обновлено в 17:10
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолётом Симферополь-Москва

"Аэрофлот" опровергает информацию о потере радиосвязи у самолёта Симферополь - Москва, - сообщает телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 11:24
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Кино

Фильм о гибели «Курска» получил прокатное удостоверение в Минкульте

Обновлено в 07:23
Политика

Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты

Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Экономика

В мае граждане устремились за деньгами в МФО

В мае граждане устремились за деньгами в МФО В мае, на который приходится череда длинных выходных, граждане возьмут у микрофинансовых организаций (МФО) примерно на четверть больше займов, чем в обычные месяцы, прогнозируют эксперты.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Наталья Штурм впервые стала бабушкой

На днях 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой. Ее 29-летняя дочка Елена родила сына в клиническом госпитале «Лапино».
Обновлено в 07:08
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