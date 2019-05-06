Происшествия
Путин заслушал последние доклады о катастрофе в ШереметьевоiReactor 08:39
Президент России Владимир Путин провел ряд внутренних встреч на тему катастрофы в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, на встречу с Владимиром Путиным приехал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Гаджеты
Руководитель Xiaomi нашел способ спасти телефон-утопленник
Обновлено в 12:50
Экономика
Ущерб Украины от разрыва с РФ превышает российский в 13 раз
"К 2018 году внешнеэкономическая торговля между Россией и Украиной сократилась более чем в три раза, наш экспорт снизился более чем в четыре раза, в импорт из РФ - менее, чем в три раза", - заявил он, добавив, что в общей сложности потери Украины в 13 раз превышают российские.
Обновлено в 19:21
Политика
Столтенберг предостерег союзников по НАТО от взаимных ударов санкциями
Столтенберг пояснил, что НАТО хотело бы избежать ситуаций, когда союзники по альянсу начинают вводить санкции против друг друга.
Обновлено в 14:51
Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил
Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31
Политика
В бундестаге назвали условия снятия санкций с России
Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено в 15:27
Космос
Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС
Американский космический грузовой корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции. Событие произошло в понедельник, 6 мая.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Политика
Минфин отказался показывать демократам налоговую декларацию Трампа
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не предоставит заседающим в конгрессе демократам налоговую декларацию американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 18:29
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Футбол
Фабио Капелло: «Полтора года Кокорину? Это чересчур»
Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.
Обновлено в 17:10
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолётом Симферополь-Москва
"Аэрофлот" опровергает информацию о потере радиосвязи у самолёта Симферополь - Москва, - сообщает телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 11:24
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Политика
Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Экономика
В мае граждане устремились за деньгами в МФО
В мае граждане устремились за деньгами в МФО В мае, на который приходится череда длинных выходных, граждане возьмут у микрофинансовых организаций (МФО) примерно на четверть больше займов, чем в обычные месяцы, прогнозируют эксперты.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Наталья Штурм впервые стала бабушкой
На днях 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой. Ее 29-летняя дочка Елена родила сына в клиническом госпитале «Лапино».
Обновлено в 07:08