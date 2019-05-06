Путин заслушал последние доклады о катастрофе в ШереметьевоiReactor 08:39

Президент России Владимир Путин провел ряд внутренних встреч на тему катастрофы в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, на встречу с Владимиром Путиным приехал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Путин заслушал последние доклады о катастрофе в Шереметьево

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