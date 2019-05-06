Происшествия

Путин заслушал последние доклады о катастрофе в ШереметьевоiReactor 08:39

Президент России Владимир Путин провел ряд внутренних встреч на тему катастрофы в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, на встречу с Владимиром Путиным приехал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево

РБК09:17

Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100

ТАСС08:25

Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в Шереметьеве

RT на русском08:25

Президент Путин заслушал доклады глав СК, Минтранса и Минздрава по авиакатастрофе в Шереметьево

Эхо Москвы09:00

Путин заслушал доклады о расследовании катастрофы в Шереметьеве и помощи пострадавшим

РЕН ТВ08:27

Путину доложили о ходе расследования катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ09:01

Путин заслушал доклады Бастрыкина, Дитриха и Скворцовой по катастрофе SSJ-100

Life.ru08:22
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
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Загорелся правый двигатель: инженер Харинин выложил в Сеть ролик начало пожара в самолете Sukhoi Superjet 100

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Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
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Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
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Игры

В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok

Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
Обновлено в 10:02
Общество

Подвижные игры: переселятся ли россияне в мобильные дома

В перспективах мобильных домов в России разбирались «Известия».
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Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Ливерпуль» подтвердил, что Салах и Фирмину не сыграют с «Барселоной»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие команды Мохамед Салах и Роберту Фирмину не сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 15:12
Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Общество

Более 500 мемориалов Подмосковья привели в порядок перед Днем Победы

Свыше 500 памятников привели в порядок на территории Московской области перед празднованием Дня Победы, у мемориалов отремонтировали цоколи и убрали прилегающую территорию.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании

Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:13
Авто

Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz начала продажи своего первого электрического кроссовера EQC.
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У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского

Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
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Политика

Лавров назвал конструктивной встречу с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарём США Майком Помпео, которая прошла на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

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Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени

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Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Происшествия

Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден

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Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
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