Происшествия
Путин заслушал последние доклады о катастрофе в ШереметьевоiReactor 08:39
Президент России Владимир Путин провел ряд внутренних встреч на тему катастрофы в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, на встречу с Владимиром Путиным приехал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в ближайшее время», — написал иранец.
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Происшествия
В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей
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Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 погиб, спасая пассажиров
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Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Загорелся правый двигатель: инженер Харинин выложил в Сеть ролик начало пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
Обновлено в 12:48
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 16:40
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13
В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.
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Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:47
Игры
В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok
Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
Обновлено в 10:02
Общество
Подвижные игры: переселятся ли россияне в мобильные дома
В перспективах мобильных домов в России разбирались «Известия».
Обновлено в 17:02
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Футбол
«Ливерпуль» подтвердил, что Салах и Фирмину не сыграют с «Барселоной»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие команды Мохамед Салах и Роберту Фирмину не сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 15:12
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Общество
Более 500 мемориалов Подмосковья привели в порядок перед Днем Победы
Свыше 500 памятников привели в порядок на территории Московской области перед празднованием Дня Победы, у мемориалов отремонтировали цоколи и убрали прилегающую территорию.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании
Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:13
Авто
Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz начала продажи своего первого электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского
Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 12:56
Политика
Лавров назвал конструктивной встречу с Помпео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарём США Майком Помпео, которая прошла на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Гаджеты
Huawei воюет с Samsung в торговых центрах
В сторону первой версии склоняешься после другой фотографии, на которой запечатлён торговый центр снаружи.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Инициативная группа ученых провела целый ряд медицинских исследований, выяснив, какое количество алкоголя способно разрушить печень, а также какие методы помогут ее восстановить, сообщает «Smolnarod.ru».
Обновлено в 14:47
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден
Обновлено в 15:55
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич на майские праздники отдохнул с женой в Крыму.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03